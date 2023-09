JTI: Ploom X protagonista degli eventi della Settimana della Moda

JTI: il nuovo device Ploom X tra i protagonisti della Milano Fashion Week

Ploom X torna protagonista della scena del design e della moda meneghina. Dopo il successo della partnership con il Fashion Film Festival Milano, il nuovo device di JTI torna a scaldare la Milano Fashion Week 2023 sponsorizzando alcuni degli eventi più attesi. Una settimana ricca di momenti “Truly Unique” in cui scoprire Ploom X e tutta la sua innovazione.

Si comincia il 21 settembre con il DJ Set nell’esclusiva location dell’Ex Macello. Divertimento “illimitato” con Ploom X, perché il giorno successivo è già la volta della serata al Fabrique, storica cornice del clubbing italiano e internazionale. Sabato 23 si torna all’Ex Macello per lo Zamna Festival, l’evento itinerante nato in Messico nel 2017 e diventato col passare del tempo un vero e proprio epicentro della musica elettronica mondiale, per una intera giornata a ritmo incessante, con ospite d’eccezione uno dei principali protagonisti della scena musicale internazionale, il DJ Loco Dice.

Nella stessa sera, occhi puntati sull’evento più importante, il Closing Party della Milano Fashion Week 2023 che si terrà al club Amnesia: l’after party targato Ploom, con il duo di produttori internazionali Bedouin e Brina Knauss. Un calendario all’insegna dell’unicità, elemento distintivo di Ploom X, capace di integrare innovazione, design e stile in ogni sua sfumatura. La partecipazione agli eventi della Milano Fashion Week testimonia il ruolo di Ploom X come player fondamentale e iconico dei momenti più esclusivi della “nightlife” italiana e internazionale. Ploom X porta dunque il suo brand all’interno di contesti unici e, grazie alla partecipazione ai migliori eventi della Fashion Week, consente ai consumatori di viverne gli eventi più esclusivi in modo innovativo.