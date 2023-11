JTI: Ploom X sbarca a Milano con il nuovo Flagship Store Truly Unique

JTI apre i battenti a Milano: il nuovo Flagship Store Truly Unique, dedicato alla vendita dell’innovativo device Ploom X

Apre nel cuore di Milano il nuovo Flagship Store di Ploom, l’innovativo device a tabacco riscaldato targato JTI, ora disponibile nella sua ultima versione: Ploom X. Il negozio, situato in Corso Como 8, sarà dedicato non soltanto alla vendita del dispositivo, ma anche a trasportare gli avventori nel mondo Ploom, tra design, innovazione ed esperienze immersive truly unique. La scelta della location non è casuale: da anni, Milano è a tutti gli effetti una delle capitali europee del design, dell’innovazione e della modernità; caratteristiche che si sposano alla perfezione con il device, ideato per portare nel futuro l’experience del tabacco riscaldato.

Ploom X, infatti, è un dispositivo che fa della tecnologia e della ricercatezza estetica alcuni dei suoi tratti fondamentali, offrendo al consumatore, oltre a un’esperienza d’uso di altissima qualità, anche svariate possibilità di personalizzazione grazie a un’esclusiva serie di cover e accessori. Anche l’ambientazione dello store è studiata per essere in linea con le peculiarità del dispositivo: un ambiente raffinato e proiettato nel futuro, all’interno del quale sarà possibile scoprire tutte le particolarità del device, in un contesto unico e immersivo.