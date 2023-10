JTI: Ploom X sbarca a Verona con l'evento "truly unique"

JTI: al via l'evento "truly unique" dedicato al nuovo device Ploom X, in programma domenica in Piazzetta Castelvecchio a Verona

Continua il viaggio in giro per l’Italia di Ploom X, l’innovativo device a tabacco riscaldato targato JTI: dopo la recente partecipazione del brand alla Milano Fashion Week 2023, il dispositivo JTI sbarca ora a Verona con l'evento "Ploom: a truly unique journey". L’appuntamento, che si terrà domenica 22 ottobre in Piazzetta Castelvecchio dalle 17:30, sarà l’occasione perfetta per provare Ploom X, immaginato per portare nel futuro l’experience del tabacco riscaldato.

Al centro dell’evento, un autobus completamente personalizzato a tema Ploom a cui sarà possibile accedere per entrare nel mondo di Ploom e provare approfonditamente il device; lo stesso autobus percorrerà poi nel resto della giornata le vie della città. L’appuntamento di Piazzetta Castelvecchio si inserisce all’interno di un’ampia cornice di eventi dedicati al mondo Ploom; il dispositivo, infatti, è stato recentemente protagonista anche della Milano Fashion Week 2023, sponsorizzando alcuni tra gli eventi più attesi della settimana della moda e del Fashion Film Festival Milano, la manifestazione internazionale di moda e cultura fondata e diretta da Constanza Etro.