JTI punta sull'innovazione e guarda al futuro con Ploom X

JTI, presentato a Milano l'innovativo dispositivo a tabacco riscaldato Ploom X

Si è svolto ieri, presso il Creo Experience Studios di Milano, l'evento di presentazione di Ploom X, l'innovativo dispositivo a tabacco riscaldato firmato JTI (Japan Tobacco International) che tra pochi giorni farà il suo ingresso nel mercato italiano. Tre le personalità della Società presenti al lancio, le quali hanno approfondito le potenzialità e le inconfondibili caratteristiche di Ploom X: Didier Ellena, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia, Giacomo Merli, Marketing Director e Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director.

"Ploom X, il nuovo device di JTI, è frutto di anni di studio, test e innovazioni volti a garantire un'esperienza unica ai consumatori. Questo oggetto dal design accattivante, dal Giappone, alla California, ora arriva in Italia e per realizzarlo ci siamo posti una domanda: come regalare la migliore esperienza possibile ai nostri consumatori. La nostra risposta? Un'altissima qualità. Possiamo quindi dare il benvenuto alla nuova generazione di Ploom, un dispositivo leggero, performante, studiato specificatamente sulle esperienze del consumatore". Con queste parole Didier Ellena, AD di JTI ha presentato Ploom X, device progettato per riscaldare il tabacco riducendo al minimo l’odore di fumo.

JTI ha scelto l'Italia come primo Paese dell'Unione Europea per il lancio del suo esclusivo device, frutto di un lungo studio approfondito e attento, rivolto al futuro. La scelta non è casuale: "Siamo cresciuti tantissimo negli ultimi anni in questo Paese, oggi la nostra azienda è il secondo player all'interno dell'industria italiana del tabacco e investiamo con successo". Inoltre, ha concluso Ellena, l'Italia è stata scelta perché rappresenta uno dei Paesi europei maggiormente al passo con il cambiamento e la visione al futuro.

"L'Italia per JTI è un Paese davvero importante" ha aggiunto Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication, "che ci ha permesso di crescere e arrivare fino a qui, ed è per questo che investiamo da tempo creando un legame solido per lo sviluppo del tessuto agricolo e imprenditoriale. Ci piace portare avanti lo stile Made in italy e Ploom X incarna questa nostra visione, tramite standard di qualità, innovazione, efficienza, sicurezza e cura dei dettagli di cui siamo molto fieri".

In particolare, il prodotto è reso unico rispetto alla concorrenza dal sistema di riscaldamento HeatFlow™ (proprietario di JTI) che garantisce un rilascio di nicotina uniforme e permette dunque un'esperienza di consumo continua, insieme alla miscela. Il dispositivo è compatto e offre 5 minuti di sessione con tiri illimitati e con una sola ricarica si arriva a ben 23 utilizzi, elemento assolutamente unico sul mercato.

Giacomo Merli, Marketing Director JTI Italia, ha chiosato: "Il consumatore di riferimento per noi ama la socialità e la dinamicità. A proposito di velocità, questo dispositivo è molto semplice e intuitivo da usare e pronto all'utilizzo in soli 25 secondi", allo scadere dei quali il consumatore sarà avvisato tramite un LED luminoso sulla parte frontale del device. "La facilità di utilizzo e la qualità d'esperienza non sono però gli unici punti di forza di questo dispositivo: oltre ad essere esteticamente bello, è pratico e distintivo". Tre le colorazioni base disponibili per il dispositivo (black, silver e champagne), da personalizzare con 16 diverse cover.

L'intervista di affaritaliani.it a Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director JTI

A margine dell'evento di lancio del dispositivo firmato JTI, il Corporate Affairs & Communication Director dell'azienda, Lorenzo Fronteddu, ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it: "Ploom X sarà disponibile da aprile, inizialmente in Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia, per poi arrivare nel corso dell'anno in tutto il resto del Paese." Due le caratteristiche che rendono il nuovo device unico sul mercato, evidenzia Fronteddu: "la tecnologia proprietaria, HeatFlow™, per cui il tabacco viene scaldato all'interno di una camera chiusa che consente un flusso d'aria veramente ottimale trattenendo l'aroma all'interno; poi, Ploom X garantisce una sessione di 5 minuti di tiri illimitati garantendo lo stesso aroma e la stessa intensità dal primo all'ultimo istante".

È così che JTI guarda al futuro, un futuro che vede l’Italia sempre più protagonista per l'azienda, da sempre impegnata con investimenti crescenti all’interno del Paese non solo attraverso l’acquisto di tabacco ma anche con attività concrete a sostegno di sostenibilità e inclusione sociale. Da oltre 10 anni, infatti, la società sostiene attivamente la filiera del tabacco con investimenti crescenti e con un supporto concreto all’innovazione. "Per noi le aziende devono giocare un ruolo fondamentale nel costruire un futuro migliore" ha commentato Fronteddu nel corso dell'evento di lancio, "e il nostro Gruppo si è posto degli obiettivi molto chiari a riguardo. Ploom è parte di questo percorso, perché la maggior parte dei componenti sono riutilizzabili, in un'ottica di circolarità del prodotto".