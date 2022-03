Kairos, Paolo Maria Cosmelli entra nella divisione di wealth management

In precedenza Cosmelli ha lavorato per Bloomberg LP prima come sales relationship manager e poi come country manager

Paolo Maria Cosmelli, con un'esperienza in Azimut Wealth Management alle spalle, entra nella divisione di wealth management di Kairos Partners Sgr, boutique d’investimento attiva nel settore dell’asset management e del wealth management. Paolo Maria ricopriva in Azimut il ruolo di managing director per i key clients.

Entrato nel gruppo Azimut nel 2007, Cosmelli ha ricoperto negli anni diversi ruoli, sempre in ambito di reclutamento dei promotori e dei private banker e del loro coordinamento e formazione. Nel 2015 ha assunto la carica di responsabile commerciale e reclutamento della divisione wealth management.

In precedenza, ha lavorato per Bloomberg LP prima come sales relationship manager e poi come country manager and fixed income electronic trading specialist. Paolo Maria Cosmelli è laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Camerino.

“Dopo un lungo percorso professionale in Azimut Wealth Management ed aver contribuito in maniera fattiva alla sua costituzione sino ad assumermene la responsabilità commerciale, sono pronto per una nuova sfida. Ritrovo in Kairos quei valori di attenzione alla persona, rispetto e gioco di squadra in cui credo e che, unitamente al talento e allo spirito imprenditoriale, rappresentano di certo solide fondamenta per un florido futuro”, ha dichiarato Paolo Maria Cosmelli.

“Conosco Paolo da molto tempo e sono davvero felice che un manager di tale esperienza abbia scelto Kairos in un momento così importante per la crescita del nostro business. Come da piano industriale, Il suo ingresso va a rafforzare la nostra squadra e sono certa del contributo significativo che potrà dare allo sviluppo della Divisione”, ha commentato Caterina Giuggioli, sales director di Kairos.