KIKO Milano, Tobias Karlsson è il nuovo Global Real Estate Director

KIKO Milano, annunciata la nomina di Tobias Karlsson come nuovo Global Real Estate Director

KIKO annuncia la nomina di Tobias Karlsson con il ruolo di Global Real Estate Director: con questo nuovo ingresso prosegue il processo di internazionalizzazione di KIKO Milano, che ambisce a diventare Brand Ambassador del Beauty Made in Italy. Tobias approda in KIKO Milano con una significativa esperienza internazionale nell’ambito retail, per dare il suo contributo e alimentare il motore di un’azienda in costante crescita. Karlsson supporterà il Leadership Team in qualità di responsabile dello sviluppo dei concept retail e dell’estensione della rete di negozi KIKO in Italia e all’estero.

Una nuova, preziosa risorsa, che supporterà l’azienda nella realizzazione del suo piano di crescita, avendo come target quello di raddoppiare il numero dei negozi nei prossimi 5 anni, arrivando ad oltre 2.000 punti vendita nel 2027. Tobias ha avviato la propria carriera professionale nel 2007 alla Bygg Logistik, azienda svedese leader nel settore della logistica delle costruzioni. Nel 2013 lascia il ruolo di Senior Project Manager per trasferirsi ad Hong Kong e unirsi, l’anno successivo, al team di Turner & Townsend, società di consulenza globale in ambito retail e immobiliare.

Due anni dopo, nel 2015, per Karlsson ha inizio nella stessa città la sua più importante esperienza lavorativa, con l’ingresso nell’headquarter di Hong Kong, sede della produzione globale di H&M Group, nel ruolo di Head of Controlling per alcuni brand del Gruppo, tra i quali &OtherStories, Weekday, Monki, COS, H&M Home e Arket, curandone la gestione, l’efficientamento e lo sviluppo. Nel 2017 si trasferisce a Stoccolma, dove lavora presso l’headquarter del gruppo H&M, ricoprendo la medesima carica, con la responsabilità della gestione del budget di oltre 5.000 negozi situati in più di 74 Paesi.

Successivamente, Karlsson riveste il ruolo di Head of Expansion, dal 2019 per il mercato olandese e dal 2021 per l’Europa centrale presso la sede di Amburgo, massimizzando le performance dei brand in gestione. Sotto la sua guida ha contribuito, infatti, all’ottimizzazione di più di 700 negozi, grazie all’implementazione di una strategia di espansione multicanale.

"Sono molto contento di accogliere Tobias nel nostro Leadership Team e sono convinto che la sua esperienza e le sue doti di leadership aiuteranno KIKO Milano ad accelerare la propria espansione di negozi, che saranno sempre al centro del nostro modello di Unified Commerce", ha commentato Simone Dominici, CEO di KIKO Milano.

"Sono orgoglioso di unirmi al Leadership Team di KIKO Milano, un’azienda iconica, in forte crescita e ambasciatrice del beauty Made in Italy nel mondo. Insieme, abbiamo le competenze necessarie per raggiungere risultati importanti e centrare gli obiettivi di business condivisi: un nuovo inizio all’insegna del consolidamento e della crescita", ha aggiunto Tobias Karlsson.