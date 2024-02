La crescita dei prestiti è debole ma costante

Prestiti, registrato un incremento dello 0,4% rispetto al 2022: la crescita è debole ma costante

Nel settore dei mutui, finanziamenti e prestiti, trovare la soluzione migliore non è affatto semplice. L'offerta è sempre più ampia e variegata e, per questo motivo, può spesso trarre in inganno coloro che non hanno esperienza con questo genere di prodotti finanziari. Tuttavia, esistono aziende che da decenni lavorano a stretto contatto con i propri clienti e che hanno fatto del proprio nome un sinonimo di supporto e vicinanza nei confronti del cittadino.

I prestiti in Italia: nonostante le difficoltà, prosegue la crescita del comparto

A che punto è il mercato dei finanziamenti e dei prestiti personali in Italia? Da qualche anno a questa parte, le variabili in gioco sono sempre di più, dall' andamento dei tassi d'interesse costantemente in rialzo, alle questioni geopolitiche, che possono destare qualche preoccupazione. Eppure, lo scenario di inizio anno lascia intravedere uno spiraglio per il settore dei prestiti personali, la cui crescita è stimata in linea con quello che è stato l'andamento registrato nel 2023. Purtroppo, l'inflazione alle stelle, i conflitti e una crescita delle economie nazionali, hanno reso l'anno appena terminato un periodo di gravi incertezze finanziarie, sia per le grandi imprese che per le famiglie.

Il periodo non è certamente tra i migliori per pianificare nuovi investimenti, ma pare che non tutti la pensino allo stesso modo. I dati relativi ai prestiti personali, infatti, indicano una crescita ulteriore del comparto, come già avvenuto lo scorso anno. Secondo quanto registrato da Eurisc, sistema delle informazioni creditizie del Crif, nel 2023 il settore dei prestiti ha visto un incremento dello 0,4% rispetto all'anno precedente. C'è da dire, tuttavia, che l' l'aumento è stato riscontrato soprattutto durante i primi cinque mesi dell' anno, cui ha fatto seguito un periodo piuttosto altalenante.



Cosa dicono i numeri?



Quanto detto avviene in uno scenario estremamente variegato: se i finanziamenti hanno registrato un calo del 10,4%, i prestiti personali hanno fatto segnare un'impennata pari al 18,9%. Nonostante un quadro macroeconomico non esaltante gli italiani sembrano mantenere una discreta fiducia nel prossimo futuro, soprattutto verso le aziende che hanno saputo garantire una certa linearità dei costi rispetto al passato. I numeri dicono che il 54% degli italiani ha richiesto un prestito inferiore a 5.000 euro, mentre il 17% ha attivato un prestito compreso tra 10.000 e 20.000 euro.

La domanda, nonostante nella quasi totalità dei casi sia caratterizzata da importi medi bassi, viene dilazionata su periodi spesso superiori ai canonici 5 anni (il 27% dei richiedenti sceglie questa soluzione), affinché non pesi in maniera troppo evidente sul bilancio familiare. Quanto all'età dei clienti, la fascia che richiede con maggior frequenza i prestiti è quella compresa tra 25 e 54 anni (il 63,4% del totale). I giovani al di sotto dei 24 anni rappresentano soltanto il 7%, mentre gli over 65 arrivano al 12%.



I prestiti Agos



Tra le aziende leader nel settore dei prestiti personali figura la già citata Agos Ducato, in grado di mettere a disposizione dell'utenza un'ampia gamma di opzioni estremamente interessanti. Fondata nel 1986, Agos Ducato è una società partecipata, appartenente per il 61% al gruppo bancario francese Crédit Agricole, attraverso la sezione dedicata Crédit Agricole Consumer Finance, e per il 39% al gruppo italiano Banco BPM. Agos Ducato si occupa di finanziamenti finalizzati, prestiti, leasing, carte di credito, servizi assicurativi e cessione del quinto, avendo come riferimento i settori delle energie rinnovabili, dell'lettronica di consumo, degli elettrodomestici, dei complementi d'arredo dell'arredamento e dell'automotive. Le offerte di prestito Agos sono destinate a una grande varietà di utenti e consentono di ricevere fino a 50.000 euro.

Per ottenere un preventivo è sufficiente accedere al sito ufficiale dell'azienda e inserire i propri dati. Bastano 3 minuti per ricevere un preventivo completo di tutte le informazioni più importanti. Attualmente, Agos è tra le principali società finanziarie attive in Italia, con una storia di soluzioni di credito ed erogazione dei prestiti estremamente lunga ma, soprattutto, caratterizzata da altissimi livelli di professionalità e affidabilità. Grazie ai prestiti Agos i clienti hanno a disposizione un’ampia gamma di soluzioni finanziarie con la possibilità di simulare il prestito e conoscere in anticipo l’ammontare delle singole rate in base al periodo impostato (da 12 a 120 mensilità).