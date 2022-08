La Doria, entra nel vivo la campagna del pomodoro 2022

La Doria, parte la campagna di raccolta del pomodoro 2022: l'azienda insegue i risultati record del 2021

Entra nel vivo la campagna del pomodoro 2022 per La Doria spa, Gruppo leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della grande distribuzione, controllata dal fondo Investindustrial e partecipata da alcuni membri della famiglia Ferraioli. Per il Gruppo è un momento cruciale rappresentando uno dei segmenti più importanti del suo portafoglio: la Linea Pomodoro – Polpa e Pelati, Passate e Pomodorini – nel 2021 ha generato ricavi per 181 milioni di Euro.

Man mano che il pomodoro viene raccolto e conferito da parte delle 17 associazioni che rappresentano circa 300 imprese agricole che operano nelle regioni di riferimento (Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Molise), si svolgono le lavorazioni di trasformazione per l’ottenimento dei derivati del pomodoro nei quattro stabilimenti del Gruppo dedicati a questa linea di prodotti (dei sei totali), nei siti in provincia di Salerno di Angri, Sarno, Fisciano e di Lavello nel Potentino.

Il Gruppo trasforma due tipologie di pomodoro fresco: il pomodoro lungo e il pomodoro tondo, entrambi raccolti attraverso sistemi totalmente meccanizzati e lavorati negli impianti dai circa 1.000 lavoratori stagionali. Il processo di trasformazione della materia prima avviene entro le 12 ore successive al conferimento presso i siti di lavorazione, così da conservare inalterate le caratteristiche organolettiche della materia prima.

La gamma produttiva della Linea Pomodoro del Gruppo La Doria prevede polpa, pelati, passata e pomodorini che andranno sul mercato per i più importanti brand della grande distribuzione – Private Label - nazionale e internazionale (oltre l’80% dei ricavi de La Doria è indirizzata al mercato mondiale e circa il 97% è generato dalle private label) e per i brand del Gruppo. Oltre 291 mila tonnellate di materia prima 100% italiana trasformata il risultato della precedente campagna. L’obiettivo che il Gruppo La Doria si è prefissato è quello di provare ad avvicinarsi il più possibile al 2021.