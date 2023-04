La Galleria BPER Banca debutta a Genova con "Sinfonie d’Arte"

La Galleria BPER Banca presenta la mostra “Sinfonie d’Arte" con Fondazione Carige: protagonisti 30 capolavori dal Cinquecento al Settecento

La Galleria BPER Banca si presenta per la prima volta ai cittadini genovesi con una notevole mostra che rende protagonisti i capolavori del Cinquecento e Settecento della Collezione BPER Banca. Tra i nomi di spicco, Gioacchino Assereto, Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, Guido Reni, Alessandro Tiarini e Antonio Maria Vassallo. L'esposizione "Sinfonie d'Arte. Capolavori in dialogo tra Modena e Genova", curata da Anna Orlando e Lucia Peruzzi, è volta proprio a valorizzare il nucleo collezionistico genovese e modenese, e si sviluppa nelle sei sale del piano nobile di Palazzo Doria Carcassi, un elegante edificio di origine cinquecentesca oggi sede della Fondazione Carige.

Presenti all'inaugurazione, Flavia Mazzarella, Presidente BPER Banca, Paolo Momigliano, Presidente Fondazione Carige, Sabrina Bianchi, Responsabile Brand e Marketing Communication e del Patrimonio culturale di BPER Banca, Luigi Zanti, Responsabile Direzione Territoriale Liguria BPER Banca, Simona Ferro, assessore Regione Liguria, Mario Mascia, assessore all’Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali del Comune di Genova, Anna Orlando e Lucia Peruzzi, curatrici della mostra.

La Presidente di BPER Banca Flavia Mazzarella, nel corso del suo intervento, ha voluto sottolineare il messaggio che l'istituto bancario vuole trasmettere: "Oggi, grazie alla collaborazione con la Fondazione Carige, presentiamo ai cittadini genovesi una mostra di grandissimo valore che ha, per noi, un significato particolare perché conferma la volontà della Banca di essere un punto di riferimento per il territorio ligure. Siamo sempre in prima linea nella promozione della cultura e specialmente dell’arte per raccontare la bellezza dei nostri territori e il saper fare dei nostri artisti. La Galleria BPER Banca è nata e si è sviluppata per questo motivo e agisce affinché, attraverso l’arte e la cultura, si possa trasmettere un efficace messaggio a favore della sostenibilità. Per le collezioni d’impresa sarà sempre più necessario considerare la cultura come un potente innesco da cui far generare eventi e iniziative capaci di sostenere il cambiamento virtuoso sulle comunità di riferimento".