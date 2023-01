Lacoste dice addio a Louise Trotter: l'ex Gap lascia la direzione creativa

Lacoste, Trotter lascia: "Onorata di essere entrata in questo marchio che combina patrimonio e avanguardismo"

Il marchio di abbigliamento francese famoso per il suo immancabile coccodrillo dice addio a Louis Trotter, direttrice creativa del marchio dal lontano 2018. Trotter era entrata a far parte dell’azienda quattro anni fa prendendo il posto di Felipe Oliveira Baptista, presentando la sua prima collezione nel febbraio 2019 durante la Paris fashion week.

“Mi sento molto onorata di aver servito l’eredità di René Lacoste, i cui valori sportivi porterò con me. Sono molto felice di essere entrata a far parte di questo marchio unico che combina perfettamente patrimonio e avanguardismo”, ha dichiarato Trotter in una nota ripresa da Wwd che annunciava la sua partenza, augurando che il team creativo “continui a prosperare”. Il presidente di Lacoste Thierry Guibert ha ringraziato Trotter per “la sua creatività e il suo impegno e per il suo contributo all’eredità del marchio”.

Chi è Louise Trotter, ex direttrice creativa di Lacoste

Louise Trotter nasce in Inghilterra, in un piccolo paese di provincia. Si appassiona fin da piccola al mondo della moda, si trasferisce quindi a Parigi, capitale indiscussa del lusso e non solo. Viene ammessa al Politecnico di Newcastle dove consegue una laurea in Marketing e Design. Entra sotto i riflettori della moda britannica grazie alla direzione creativa di Lacoste. Ma la carriera di Trotter, fin dal principio, conta collaborazioni con marchi dal calibro di Whistles, Gap, Calvin Klein, Jigsaw, Joseph.

Subito dopo aver terminato gli studi Louise inizia infatti a lavorare come direttrice per gli acquisti e il design per Whistles. Entra quindi in Gap come vicepresidente del design dell'abbigliamento femminile. Dopo due anni diventa la responsabile di Calvin Klein. Nel 2007 è invece la volta di Jigsaw. Anche qui, dopo un'esperienza biennale, nel 2009, inizia a lavorare per il famoso marchio di moda britannico Joseph. Nel 2014 debutta con una sfilata tutta al femminile alla London Fashion Week. Solo nel 2018 l'ingresso nel marchio di moda francese, Lacoste, come direttrice creativa.