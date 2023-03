Le donne sono in Parlamento da 75 anni: ma la parità è ancora lontanissima

Parità di genere, Italia sotto la media europea

L’Italia si posiziona al 40° posto su 146 paesi, al di sotto della media europea, in termini di parità di genere nel campo della politica. Dopo le ultime elezioni nazionali, poi, la percentuale di donne in parlamento si è abbassata al 31%, segnando il primo calo in 20 anni. È da queste premesse che prende il via “Parità che genera. L’importanza della parità di genere nelle imprese e in politica a 75 anni dall’entrata delle donne in parlamento”, l’evento organizzato dall’Onorevole Elena Bonetti, in collaborazione con Comin & Partners, che si terrà martedì 21 marzo alle ore 11.00 presso la Camera dei Deputati nella Sala Refettorio.

Nonostante numerosi studi dimostrino che le aziende più inclusive in termini di gender equality crescono più rapidamente delle altre, grazie anche a una maggiore capacità di innovazione, la presenza delle donne in politica e nei ruoli apicali di impresa è tuttora più bassa rispetto a quella degli uomini. L’incontro nasce con l’obiettivo di agevolare un dialogo sul tema, per mettere in luce tramite casi di successo ed esperienze dirette, come gli strumenti che agevolano la parità di genere siano fondamentali per favorire la crescita, l’attrazione dei talenti e l’innovazione. Infatti, secondo le stime diffuse dal Diversity Brand Index 2022, i brand che promuovono inclusività registrano profitti mediamente superiori, anche del 23%, rispetto ai competitor.

La tavola rotonda, che si aprirà con i saluti di Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà introdotta da Elena Bonetti, Deputata, già Ministra per le pari opportunità e la famiglia, e moderata da Elena Di Giovanni, Vice Presidente e Co-Fondatrice di Comin & Partners. All’evento parteciperanno: Fulvia Astolfi, Avvocata e Co-Fondatrice Obiettivo Cinque, Ciro Cafiero, Avvocato e Founding Partner Studio legale Cafiero Pezzali e Associati, Rosalba Benedetto, Direttore Comunicazione, Marketing, Public Affairs e Sostenibilità di Banca Ifis, Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Comune di Roma, Valeria Manieri, Co-Fondatrice, campaign manager e rapporti esterni Le Contemporanee, Paola Mascaro, Chair G20 Empower Italian Presidency e Eleonora Santi, Direttrice External Affairs Philip Morris Italia.