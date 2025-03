Leonardo, approvati i risultati 2024: ricavi a 17,8 miliardi di euro

Leonardo: nel 2024 ricavi a €17,8 miliardi, EBITDA a €1,525 miliardi e risultato netto ordinario a €786 milioni

Leonardo chiude il 2024 con risultati solidi, confermando un’importante crescita in tutti i principali indicatori economico-finanziari. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Stefano Pontecorvo, ha approvato il bilancio annuale, che evidenzia un incremento degli ordini, dei ricavi e della redditività operativa, consolidando il ruolo del gruppo nel settore della difesa, aerospazio e sicurezza.

L’azienda ha registrato ordini per 20,9 miliardi di euro, in crescita del 12,2% rispetto al 2023. Il portafoglio ordini ha superato la soglia dei 44 miliardi di euro, assicurando una copertura produttiva di circa 2,5 anni. Il dato più significativo riguarda i ricavi, che si attestano a 17,8 miliardi di euro, segnando un incremento dell’11,1% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato trainato principalmente dall’ottima performance dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, sia nella componente europea che nella controllata statunitense Leonardo DRS, oltre alla crescita nel settore elicotteri e delle soluzioni di sicurezza informatica.

La redditività ha mantenuto un trend positivo, con un EBITA di 1,525 miliardi di euro, in aumento del 12,9% rispetto al 2023. Il risultato netto ordinario ha raggiunto 786 milioni di euro, mentre il risultato netto complessivo si è attestato a 1,159 miliardi di euro, beneficiando anche della plusvalenza derivante dalla valutazione al fair value del Gruppo Telespazio, consolidato integralmente dal 2024.

Dal punto di vista della liquidità, il Free Operating Cash Flow (FOCF) è stato pari a 826 milioni di euro, in crescita del 26,7% rispetto all’anno precedente. Questo ha contribuito a ridurre significativamente l’indebitamento netto di gruppo, che si è attestato a 1,795 miliardi di euro, con un calo del 22,7% rispetto al 2023.

Settorialmente, l’Elettronica per la Difesa e Sicurezza si è distinta come il principale motore della crescita, con ordini per 10,3 miliardi di euro e un EBITA di oltre 1 miliardo di euro. Il settore elicotteri ha registrato ordini per 5,9 miliardi di euro, con un incremento delle consegne e ricavi che per la prima volta hanno superato i 5 miliardi di euro. Anche il comparto Cyber & Security Solutions, che per la prima volta viene considerato separatamente, ha registrato un incremento significativo, con ordini in crescita del 20,4% e un miglioramento della redditività.

Guardando al 2025, Leonardo prevede di mantenere un trend di crescita sostenibile, con ordini attesi intorno ai 21 miliardi di euro e ricavi previsti in aumento a 18,6 miliardi di euro. Il gruppo continuerà a investire in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, con particolare attenzione al consolidamento della propria posizione competitiva nei mercati internazionali.

I risultati confermano la capacità di Leonardo di crescere in un contesto economico complesso, rafforzando la propria leadership nell’industria della difesa e dell’aerospazio e garantendo una gestione finanziaria sempre più solida.