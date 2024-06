Leonardo: consolidata la diversificazione del sito produttivo di Grottaglie

Leonardo incontra le Organizzazioni Sindacali: annunciato il consolidamento del percorso di diversificazione del sito produttivo di Grottaglie

Oggi, presso la sede di Unindustria a Roma, Leonardo ha incontrato le Organizzazioni Sindacali per annunciare una nuova fase di diversificazione del sito produttivo di Grottaglie. Originariamente costruito per il programma Boeing 787 Dreamliner, lo stabilimento tarantino si appresta a diventare il fulcro di nuovi e ambiziosi progetti industriali. Leonardo ha infatti scelto Grottaglie come sede per l’assemblaggio finale del convertiplano AW609, un innovativo velivolo che rappresenta un importante passo avanti per l’azienda. La scelta è stata determinata dalle caratteristiche peculiari del sito, che si conferma come un polo di eccellenza nel settore aerospaziale.

L'incontro di oggi ha evidenziato come il percorso di diversificazione del sito sia già in atto da tempo, con la realizzazione di attività industriali di ultima generazione. Tra queste, la produzione dell’ala dell’Eurodrone, la fusoliera del velivolo elettrico VX4 di Vertical Aerospace, e la fusoliera del prototipo dell’elicottero a pilotaggio remoto Proteus di Leonardo. Questi progetti, pur essendo ancora nelle prime fasi, coinvolgono già oltre 100 risorse, dimostrando il potenziale occupazionale e tecnologico del sito. Un altro importante sviluppo a Grottaglie è rappresentato dal nuovo MaTeRIA Lab (Materials Technology Research and InnovAtion Lab), un laboratorio di ricerca congiunto tra Leonardo e il gruppo Solvay. Il MaTeRIA Lab è dedicato allo sviluppo di nuovi materiali compositi e processi di produzione, elementi fondamentali per il futuro dell’industria aerospaziale.

Parallelamente, sono in corso i preparativi per l’Aerotech Campus, un corso di alta formazione destinato ai laureati in ingegneria, la cui prima edizione si terrà nell’anno accademico 2024/2025. Questo progetto mira a formare la prossima generazione di ingegneri, contribuendo a rafforzare ulteriormente le competenze e la competitività del sito di Grottaglie. Leonardo sta anche sviluppando ulteriori iniziative strategiche per ridefinire il futuro del sito di Grottaglie, in linea con la sua più ampia strategia volta a garantire un futuro sostenibile per la Divisione Aerostrutture. Dal 2019 al 2023, sono stati investiti circa 300 milioni di euro in questa divisione, evidenziando l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e la sostenibilità.

Nonostante il rallentamento della crescita del rateo produttivo e delle consegne del Boeing 787, che comporterà una fermata dello stabilimento di quattro mesi per allineare i volumi produttivi alle esigenze ridotte nel breve periodo, il programma 787 rimane leader nel mercato dei velivoli passeggeri di dimensioni medio-grandi. Con oltre 1.900 ordini e più di 1.100 consegne, le prospettive per una ripresa del rateo produttivo sono positive già a partire dall'inizio del 2025. Il sito di Grottaglie si prepara quindi a una nuova era di innovazione e sviluppo, con Leonardo che continua a investire nel suo futuro e a creare opportunità per il settore aerospaziale italiano.