Leonardo, nuovi ordini annunciati a EBACE 2023

Leonardo conferma la leadership dei propri elicotteri nel Regno Unito e in Irlanda con nuovi ordini annunciati a EBACE 2023

Continua il successo di Leonardo nel mercato degli elicotteri dedicati al trasporto privato nel Regno Unito e in Irlanda, con l’annuncio da parte di Sloane Helicopters, distributore di Leonardo per la regione, di nuovi ordini per due elicotteri bimotore leggeri, un AW109 GrandNew e un AW109 Trekker, durante una cerimonia ufficiale tenutasi oggi al salone EBACE 2023 (Ginevra, 23-25 maggio). Il contratto conferma la costante domanda del mercato del Regno Unito per il popolare elicottero AW109, leader nella sua categoria.

David George, Presidente di Sloane, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la nostra partnership di lunga durata con Leonardo attraverso l'ordine di ulteriori due elicotteri. Dallo scorso EBACE sono stati consegnati otto nuovi elicotteri ed altri sono in arrivo: questa rapida espansione dimostra l'impegno di Sloane per i prodotti Leonardo e per la crescita del mercato elicotteristico di Regno Unito e Irlanda. L'aggiunta di questi due nuovi aeromobili consolida ulteriormente la posizione di Leonardo come principale produttore di elicotteri per il trasporto privato e noi siamo onorati di svolgere un ruolo chiave in questo traguardo”.

Lo scorso luglio 2022 Sloane ha riconfermato l’accordo di distribuzione con Leonardo per il periodo 2022- 2024, relativamente ai modelli AW109 GrandNew, Trekker e AW169. La partnership tra Leonardo e Sloane è stata avviata nel 1995 con il primo accordo di distribuzione per elicotteri VIP/corporate nel Regno Unito e Irlanda. Nell'ambito di questa collaborazione, quasi 110 elicotteri commerciali Leonardo sono stati consegnati nella regione a operatori e utenti privati.