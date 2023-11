Leonardo: primi voli elettrici con AW139 effettuati dall'operatore ADA

Leonardo, Abu Dhabi Aviation: effettuati due voli con un elicottero AW139 alimentato con carburante SAF

Abu Dhabi Aviation (ADA) e Leonardo hanno annunciato oggi il completamento di due voli con un elicottero AW139 dell’operatore emiratino alimentato con una miscela di carburante convenzionale e SAF (Sustainable Aviation Fuel), avvenuti a Abu Dhabi il 28 e il 30 novembre, ospitando a bordo di ques’ultimo volo autorità degli EAU e rappresentanti dell’industria. Si tratta dei primi voli SAF in campo elicotteristico effettuati nel paese mediorientale e nella regione. Il risultato ottenuto con tali iniziative dimostrano la capacità e il reale impegno di ADA e Leonardo verso la riduzione dell’impatto globale delle emissioni di CO2 generate dal settore aeronautico.

In tale occasione, il Presidente di Abu Dhabi Aviation Mr. Nader Ahmed Al Hammadi ha affermato: "La società è impegnata a collaborare con i suoi partner strategici per accelerare l’azzeramento della presenza di CO2 in campo aeronautico, contribuire a raggiungere gli obiettivi del paese sul clima, aumentare e mantenere efficienza nell’impiego di carburante. Intendiamo ribadire l’impegno di ADA a supporto degli sforzi degli Emirati Arabi Uniti in campo aeronautico per garantire una crescita sostenibile e l’adozione del SAF in futuro”.

Gian Piero Cutillo, Amministratore Delegato-Divisione Elicotteri di Leonardo, ha evidenziato: “Questi voli SAF effettuati negli Emirati Arabi Uniti da un elicottero AW139 operato da Abu Dhabi Aviation hanno dimostrato ciò che è possibile fare al fine di supportare la rapida evoluzione dei requisiti di sostenibilità in campo aeronautico. Questa tecnologia può produrre reali benefici nella regione mediorientale, in tutte le aree geografiche nel mondo e per tutte le missioni e può essere resa disponibile in tempi ragionevoli. Siamo impegnati a lavorare con autorità, player nel campo dell’industria energetica e fornitori di servizi elicotteristici allo scopo di incentivare l’uso di carburante SAF per sostenere la riduzione di CO2”.

HE Saif Mohammed Al Suwaidi, Direttore Generale della General Civil Aviation Authority, ha dichiarato: "Il settore dell’aviazione civile in EAU sta compiendo significativi passi in avanti per incrementare l’uso di SAF, sottolineando che il successo del primo volo di un elicottero con l’impiego di tale carburante è un importante risultato a supporto degli sforzi del settore per la riduzione delle emissioni di CO2. Il 24 novembre, a conclusione della terza conferenza dell’ICAO (International Civil Aviation Organization) sull’aviazione e i carburanti alternativi e ospitata dagli Emirati Arabi Uniti, il mondo ha assistito al lancio di un quadro operativo sul carburante SAF a Dubai che rappresenta l’inizio di un percorso verso un futuro più sostenibile per l’aviazione, al fine di raggiungere l’ambizioso obiettivo di ‘zero emissioni’ entro il 2050”.

ADA e Leonardo collaborano da oltre 15 anni. L’operatore ha acquisito fino ad oggi un totale di 33 elicotteri, prevalentemente AW139. Recentemente, ADA ha raggiunto le 100.000 ore di volo con la sua flotta di elicotteri Leonardo. A questa si aggiungono servizi completi di supporto locale, manutenzione e revisione stabiliti nel paese circa dieci anni fa con la creazione della joint venture AgustaWestland Aviation Services e con l’aggiunta successivamente di capacità nel campo dell’addestramento e della simulazione.

Il programma elicotteristico più importante al mondo dalla sua certificazione nel 2004 e il modello più venduto nella sua categoria, l'AW139 ha registrato ad oggi ordini per oltre 1300 unità, da più di 290 operatori in oltre 80 paesi, per tutti i tipi di missioni. La flotta globale di AW139 ha quasi raggiunto 4 milioni di ore di volo registrate fino ad oggi. Questo modello presenta avionica allo stato dell’arte con sistemi di navigazione e anti-collisione avanzati per incrementare la consapevolezza operativa e ridurre il carico di lavoro dei piloti. Non ha rivali in termini di velocità, margini di potenza e prestazioni generali e presenta la cabina più ampia nella sua categoria con elevata modularità per una rapida riconfigurazione, oltre alla capacità unica della trasmissione di continuare a funzionare regolarmente per oltre 60 minuti anche in assenza di lubrificante per una ancora maggiore affidabilità e sicurezza. Oltre 1000 kit di missione sono stati certificati per l’AW139 fino ad oggi.

L’AW139 è alimentato da due motori Pratt & Whitney Canada PT6C-67C che forniscono elevata potenza, pari a 1700 cavalli ciascuno. L’AW139 è supportato da avanzate capacità digitali per la manutenzione e l’addestramento, sia in termini di gestione dei dati di flotta sia di simulazione per piloti, operatori in cabina e tecnici manutentori. Quest’anno gli elicotteri AW139 hanno effettuato voli dimostrativi con carburante SAF in Giappone e Malesia.