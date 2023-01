LG presenta i nuovi elettrodomestici al CES 2023

LG porta al CES 2023 i nuovi elettrodomestici dal design minimalista

LG Electronics (LG) presenterà al CES 2023 la sua nuova linea di elettrodomestici dal design minimalista. Tra questi, una lavatrice e un'asciugatrice. L'approccio della nuova gamma, ‘back to basics’, si concentra sull'essenza di ogni elettrodomestico, rimuovendo gli elementi di design superflui e offrendo un'estetica minimalista. In linea con l’obiettivo di ridurre il proprio impatto ambientale in tutte le aree operative, i nuovi prodotti LG sono stati progettati in un'ottica di sostenibilità. Riducendo il numero dei componenti e gli elementi stampati, impiegano meno tempo, utilizzano meno risorse e richiedono meno energia per la produzione. Ogni modello presenta, inoltre, parti interne ed esterne (e imballaggi) realizzati con materiali riciclabili.

Gli elettrodomestici minimal di LG si abbinano con ogni tipo di arredamento, combinazione di colore o tendenza di design. La palette cromatica presenta un look moderno ma classico, che consente ai prodotti di integrarsi con l'ambiente domestico circostante. Gli elettrodomestici LG offrono un’esperienza d’uso estremamente intuitiva. La nuova gamma, che comprende frigorifero, lavatrice, asciugatrice, forno e lavastoviglie, è anche parte della linea innovativa di prodotti aggiornabili di LG: significa che gli utenti possono scaricare nuove funzionalità attraverso l’app LG ThinQ.

"Sostenibili, eleganti e semplici da usare, i nostri elettrodomestici dal design minimalista offrono un nuovo valore per le persone", ha dichiarato Lyu Jae-cheol, presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Continueremo a fornire soluzioni avanzate progettate con cura che incorporano le nostre tecnologie innovative e riflettono il nostro impegno per la responsabilità ambientale".

I visitatori dello stand LG al CES 2023, dal 5 all'8 gennaio, potranno sperimentare tutte le ultime innovazioni dell'azienda.