Libretto di Risparmio, Poste Italiane alla guida della gestione dei risparmi

Poste Italiane, Libretto di Risparmio Postale: la soluzione semplice e sicura per gestire i propri risparmi

L'ultima edizione del “Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane” realizzato dalla Consob, conferma la poca conoscenza degli italiani in materia di risparmio. Ben 4 italiani su 5 non sanno come gestire adeguatamente i propri risparmi, precludendosi la possibilità di riuscire a creare un cuscinetto di protezione per il futuro. In questo contesto, il Libretto di Risparmio Postale si conferma come uno strumento affidabile e agevole per la gestione dei propri risparmi. Emesso da Cassa Depositi e Prestiti e garantito dallo Stato italiano, è distribuito in esclusiva da Poste Italiane. Con un processo di apertura semplice e zero spese di apertura, gestione e chiusura, questo strumento offre una serie di interessanti vantaggi per tutti coloro che puntano a salvaguardare il proprio denaro in modo sicuro e senza complicazioni. L'apertura di un Libretto di Risparmio Postale può avvenire in qualsiasi Ufficio Postale, sia in formato cartaceo che dematerializzato.

Una delle caratteristiche più apprezzabili è proprio la possibilità di aprire il Libretto Smart anche online, attraverso il sito poste.it o l'app BancoPosta. Questa modalità monointestata in forma dematerializzata semplifica ulteriormente il processo di gestione dei risparmi. Il Libretto di Risparmio Postale accetta depositi di piccole e grandi dimensioni. È possibile effettuare versamenti sia in contanti che tramite assegni e il denaro depositato rimane sempre accessibile, garantendo liquidità in ogni momento. Inoltre, il titolare del Libretto di Risparmio Postale ha la possibilità di associare un conto corrente bancario tramite IBAN, consentendo così la ricezione di bonifici direttamente sul proprio Libretto. Questa funzionalità facilita il trasferimento di fondi da altre fonti, rendendo il processo di gestione dei fondi ancora più flessibile.

I Libretti Nominativi Ordinari e Smart offrono un tasso di rendimento dello 0,001% annuo lordo, mentre il Libretto nominativo speciale per i minori riconosce un tasso annuo lordo dello 0,01%.

La Carta Libretto Postale, le operazioni di versamento e prelievo diventano più semplici e veloci

La Carta Libretto Postale rappresenta un accessorio utile per semplificare le operazioni di prelievo e versamento. Gratuito e senza costi di emissione o gestione, è uno strumento pratico disponibile per i titolari di Libretto Nominativo Ordinario e Smart con facoltà di firma disgiunta. La carta consente operazioni presso gli uffici postali e oltre 7.000 ATM Postamat, offrendo maggiore comodità e accessibilità. Ogni titolare della Carta può prelevare fino a 600 euro al giorno per un massimo di 2.500 euro al mese dagli sportelli ATM Postamat, mentre per i prelievi dall’ufficio postale non esistono limiti se non quelli della disponibilità sul Libretto.

Libretto Minori, per promuovere la consapevolezza finanziaria dei giovani risparmiatori

Per i giovani risparmiatori arriva il Libretto Minori, che offre la possibilità di imparare il valore del risparmio passo dopo passo. Diviso in tre fasce d'età ("Io cresco", "Io conosco", "Io capisco"), il Libretto Minori favorisce un passaggio graduale all'autonomia finanziaria. Con rendimenti leggermente superiori allo 0,01%, questo strumento promuove la consapevolezza finanziaria fin dalla giovane età. Inoltre con, la Carta IO i minori titolari del Libretto delle fasce 'Io conosco' e 'Io capisco' possono effettuare versamenti e prelievi, anche presso gli ATM Postamat.