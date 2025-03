Liguria, Intesa Sanpaolo premia le eccellenze sostenibili con “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile in Tour”

Intesa Sanpaolo: “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile in Tour” premia tre aziende sostenibili in Liguria

Il tour Crescibusiness Progettiamo Sostenibile in Tour ha fatto tappa in Liguria, portando avanti l’iniziativa di Intesa Sanpaolo volta a valorizzare le imprese artigiane, commerciali, turistiche e della ristorazione che si distinguono per l’adozione di criteri ESG. L’attenzione si concentra su aspetti quali la riduzione dell’impatto ambientale attraverso un uso più efficiente delle risorse e una gestione ottimizzata dei rifiuti, l’inclusione di una quota significativa di personale femminile, l’investimento nella formazione dei dipendenti, il livello di soddisfazione della clientela e la capacità di promuovere le eccellenze locali.

Nell’ambito di questa iniziativa, tre aziende liguri sono state selezionate tra le 120 premiate a livello nazionale e hanno ricevuto un riconoscimento speciale da una delegazione della Banca, guidata dal Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria, Andrea Perusin. Grazie alla collaborazione con realtà di prestigio come il Gruppo Cerved, Intrum e Regalgrid, oltre al supporto di Monitor Deloitte, le imprese vincitrici avranno accesso a un percorso esclusivo di crescita e visibilità nei tre ambiti ESG – ambientale, sociale e di governance. Inoltre, potranno beneficiare di strumenti finanziari mirati, come gli S-Loan Progetti Green, pensati per favorire investimenti sostenibili con il sostegno del Fondo di Garanzia.

Le aziende premiate in Liguria sono Queen Victoria di Genova, riconosciuta per il suo impegno nel sociale grazie alla gestione di strutture ricettive nel capoluogo ligure; la Pasticceria Gelateria Bar Vigo di Vigo Claudio e C., storica impresa familiare attiva dal 1950 a Masone; e LL HAPPYTIME SAS di Sattin Loredana, che gestisce l’Albergo Valentino a Lavagna, apprezzata per le sue scelte in favore della sostenibilità ambientale.

Il tour Progettiamo Sostenibile rappresenta un percorso di valorizzazione delle imprese territoriali che hanno saputo innovare il proprio modello di business in un’ottica di sostenibilità. L’iniziativa si inserisce all’interno del piano nazionale Crescibusiness, lanciato dal Gruppo alla fine del 2022, che prevede l’erogazione di 5 miliardi di euro per supportare progetti dedicati alla digitalizzazione, alla sostenibilità e alla crescita delle attività commerciali.

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato: "Le storie aziendali premiate durante il tour Progettiamo Sostenibile raccontano l’economia del nostro territorio e sono esempi virtuosi di un’imprenditoria che ha saputo adottare soluzioni concrete per migliorare il proprio profilo di sostenibilità, aprendosi a nuovi mercati e opportunità. Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno nell’accompagnare la crescita sostenibile delle imprese di ogni dimensione, che siano PMI, startup o piccole aziende a gestione individuale e familiare, un processo che incoraggiamo facendo rete con tutti gli attori economici. Lo scorso anno in Liguria abbiamo erogato circa 650 milioni di euro a imprese e famiglie. Per tutto il 2025 azzereremo le commissioni da micropagamenti POS fino a 10 euro, una misura di grande attenzione che risponde alle esigenze delle realtà commerciali più piccole".