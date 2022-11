Link Strategy, ByTek rilascia nuove feature di Relevanty AI

Gruppo Datrix, ByTek amplia e arricchisce la piattaforma Relevanty AI con nuove funzionalità

ByTek, la società martech parte del Gruppo Datrix, lavora quotidianamente con il proprio reparto R&D e il team di Prodotto per ampliare e migliorare il proprio stack tecnologico, la ByTek AI Suite. Nel mese di novembre, il frutto di impegno e innovazione da parte della società si è concretizzato nel lancio di nuove feature di alto livello per Relevanty AI, lo strumento dedicato ai SEO Manager e agli specialisti di Link Acquisition e Digital PR.

Si arricchisce così Relevanty AI, la prima piattaforma AI-based sul mercato globale ad includere un sistema di analisi del link profile e di strategia di link building basata sull'analisi del link profile dei competitor. La strategia ottenuta consente di valutare e confrontare il proprio profilo di backlink con quello dei player concorrenti sullo stesso mercato per le stesse keyword rilevanti, in maniera davvero data-driven perché ottimizzata grazie ad algoritmi proprietari di AI e Machine Learning. Il tutto può essere poi tradotto in campagne facilmente azionabili su un ampio network di editori, che oggi conta oltre 10.000 testate online in tutto il mondo, trasversali per settore e argomenti.

“Relevanty AI, anche grazie a queste nuove funzionalità di elaborazione strategica customizzabili ed automatizzate, è sicuramente oggi il prodotto più maturo della nostra ByTek AI Suite" spiega Valentina Tortolini, Product Director di Bytek. "L’obiettivo di quest’ultima è fornire valore end- to-end lungo tutto il funnel di marketing, dall’acquisition alla retention, grazie a componenti modulari, integrabili e complementari tra loro”.

In versione Self-service, l’accesso alla piattaforma è gratuito e le campagne possono essere inserite in autonomia, mentre nelle versioni Managed e Enterprise è possibile richiedere il supporto professionale del team di SEO Experts di ByTek, andando a richiedere persino un outreach personalizzato, su specifiche redazioni.

Tra i valori aggiunti del tool c’è anche la possibilità di commissionare i contenuti stessi a un pool di copywriter professionisti, se non si ha modo di scriverli autonomamente. Un insieme di layer tecnologici e strategici, quindi, che si sommano in uno strumento di facile utilizzo e ha il suo quid proprio nella semplificazione del processo.

Relevanty AI risponde a un bisogno preciso del mercato: fare link building di qualità per aumentare posizionamento e autorevolezza sui motori di ricerca, nonostante la difficoltà di portare avanti questa specifica attività, notoriamente delicata, time-consuming e ad alto effort per le risorse che ci si dedicano.