Lokky broker assicurativo e Toshiba Climatizzazione tutelano i professionisti

Lokky, startup e primo broker assicurativo digitale italiano focalizzato su micro-imprese, professionisti e freelance, stringe una partnership con Toshiba Italia Multiclima per supportare i progettisti e gli installatori della Rete. La collaborazione tra le due aziende prevede l’attivazione di sinergie nell’ottica di offrire alla rete di progettisti e installatori che installano prodotti della climatizzazione Toshiba la possibilità di accedere a un’offerta assicurativa modulabile, flessibile, tailor made e focalizzata su diverse tipologie di coperture.

La Responsabilità Professionale tutela il professionista da richieste di risarcimento di danni, da parte di terzi, derivanti dall'esercizio della propria attività;

le RC Asseverazione Superbonus 110% e Certificazione Energetica sono dedicate ai progettisti coinvolti nel Superbonus 110% e obbligati per legge a sottoscrivere una polizza nel caso in cui ricoprano il ruolo di asseveratore;

la protezione Cyber Risk offre una copertura dai numerosi tentativi di attacchi informatici, di phishing e di truffe;

l'Assicurazione Infortuni e Malattia per la tutela dai rischi a cui sono esposti mentre lavorano - infortuni, invalidità permanente, inabilità temporanea, malattia - aiutandoli a gestire eventuali momenti di mancanza di reddito nel caso in cui si trovino impossibilitati nello svolgimento dell'attività lavorativa.

l'Assicurazione Multirischi è dedicata agli installatori, termoidraulici e offre la possibilità di integrare le garanzie necessarie per l'accesso ai cantieri con coperture specifiche per mettere al sicuro la propria azienda, tra cui: furto e incendio, cristalli, guasti ai macchinari e tutela legale.

I progettisti e gli installatori della rete Toshiba potranno, inoltre, usufruire di tariffe esclusive studiate ad hoc.

Paolo Tanfoglio

“Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo e di aver concluso un accordo con un player così strategico. Questa partnership nasce proprio da una missione comune: affiancare professionisti e installatori nella loro attività lavorativa quotidiana, Toshiba Italia Multiclima lo fa con prodotti e strumenti di ultima generazione, classificandosi tra le aziende più innovative nel comparto della climatizzazione, e noi nel settore assicurativo, attraverso un servizio totalmente digitale, eliminando costi superflui e aiutando i nostri clienti a preservare la loro risorsa più preziosa: il tempo” dichiara Paolo Tanfoglio, CEO di Lokky.

Daniele Spizzotin

‘’Toshiba da sempre supporta i suoi clienti e partner nella loro vita lavorativa attraverso servizi e strumenti che possono facilitare la loro attività. Con questa iniziativa – dichiara Daniele Spizzotin General Manager Toshiba Italia Multiclima - vogliamo , grazie alla partnership con Lokky, dare il nostro contributo garantendo la possibilità di usufruire di coperture assicurative a tutela dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale con soluzioni personalizzate per i professionisti della climatizzazione del network Toshiba’’.

I dati del mercato

Da un’analisi dei dati (nota 1) emerge, inoltre, che se Professionisti (70%) e Installatori (78%) risultano mediamente assicurati, coloro che decidono di non sottoscrivere alcuna polizza lo fanno per gli elevati budget richiesti (Professionisti 61%, Installatori 42%), spesso, presenti nelle soluzioni più tradizionali a causa della mancata personalizzazione del prodotto e della presenza di coperture non necessarie e costi superflui. E Lokky è nata proprio per superare queste criticità di mercato: infatti, grazie a tecnologie innovative nell’ambito degli Smart Analytics e Data Enrichment, con l’algoritmo proprietario – sviluppato dai data scientists interni all’azienda e già testato su più di 50.000 clienti reali – la piattaforma individua la polizza su misura, attraverso una totale personalizzazione dei prodotti disponibili, con garanzie, sotto garanzie, condizioni particolari, massimali e franchigie, offrendo un servizio che difficilmente si riceverebbe nel mercato tradizionale per i vincoli di tempo e redditività tipici di un prodotto erogato di persona.

L’esperienza offerta ai professionisti e alle imprese è totalmente digitale e consente di sottoscrivere una polizza in meno di 10 minuti, interagendo esclusivamente con la piattaforma online: dalla comprensione dei bisogni assicurativi, alla personalizzazione del prodotto, passando per il pagamento sino ad arrivare all’emissione e alla sottoscrizione della polizza. https://www.lokky.it/toshibaclima

Lokky – operativa dal 2019 e fondata da Paolo Tanfoglio e Sauro Mostarda - è il primo broker assicurativo digitale rivolto a micro imprese, professionisti e freelance. Grazie all’algoritmo proprietario – sviluppato dai data scientists interni all’azienda – Lokky offre alle imprese un’esperienza personalizzata e totalmente digitale: dalla comprensione dei bisogni assicurativi, alla profilazione del prodotto, passando per il pagamento sino ad arrivare all’emissione e alla sottoscrizione della polizza, eliminando coperture e costi superflui. Attualmente la società copre le esigenze assicurative di più di 200 tipologie di clienti con soluzioni che vanno dall’Infortunio, a Danni al fabbricato, Responsabilità Civile, Malattia, RC Collaboratori, Danni al contenuto, Furto, RC Professionale, Tutela legale, Altri danni ai beni, Cyber Risk. Si è aggiudicata il premio nella categoria “Innovazione Prodotti Danni” per “l’idoneità della soluzione digitale del prodotto multirischi danni alla Bancassicurazione” alla sesta edizione del Future Bancassurance Awards e il riconoscimento come Miglior Prodotto Digitale per il mercato Corporate alla prima edizione dell’Italian Insurtech Summit. Lokky è stata, inoltre, selezionata come partner per il nuovo Vittoria hub, spazio fisico di incubazione per l’InsurTech e l’open innovation, inaugurato da Vittoria Assicurazioni. I riconoscimenti per il suo carattere altamente innovativo sono arrivati anche da istituzioni europee, è stata inclusa infatti nella prestigiosa DIA TOP 100 Insurtech del 2019 e selezionata al Finovate 2020