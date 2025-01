Snam, ricevuta un'offerta da Lunate per la cessione della quota di minoranza in ADNOC Gas Pipelines

Lunate punta su ADNOC Gas Pipelines: offerta per la quota di minoranza detenuta da Snam

Lunate, fondo globale di investimenti alternativi con sede ad Abu Dhabi e un portafoglio di asset in gestione pari a 105 miliardi di dollari, ha annunciato un’offerta per rilevare la quota di minoranza di ADNOC Gas Pipelines attualmente detenuta indirettamente da Snam, leader europeo nel settore delle infrastrutture per il gas.

L’operazione, subordinata alla sottoscrizione del contratto di compravendita e all’eventuale esercizio dei diritti spettanti agli azionisti di ADNOC Gas Pipelines, verrà completata attraverso il Long-Term Capital Fund I di Lunate. Questo fondo è concepito per garantire agli investitori rendimenti di cassa competitivi, oltre a una crescita sostenibile del capitale nel lungo periodo.

ADNOC Gas Pipelines, affiliata di ADNOC, gestisce 38 gasdotti per un’estensione complessiva di 982 chilometri negli Emirati Arabi Uniti (EAU). La rete, che rappresenta un collegamento strategico tra le operazioni upstream di ADNOC e i distributori locali, costituisce un'infrastruttura essenziale per il settore energetico degli EAU. Grazie alla sua qualità elevata, questa rete genera flussi di cassa costanti e predeterminati, contribuendo in modo significativo alla strategia energetica nazionale.

Snam aveva acquisito la sua partecipazione in ADNOC Gas Pipelines nel 2020, tramite un consorzio formato da Global Infrastructure Partners (GIP), GIC, Brookfield Asset Management, Ontario Teachers' Pension Plan Board e NH Investment & Securities, attraverso Galaxy Pipeline Assets HoldCo Limited. In questi anni, Snam ha messo a disposizione le proprie competenze industriali, il know-how e soluzioni innovative nella gestione del gas naturale, apportando valore sia all’asset sia al sistema energetico degli Emirati Arabi Uniti.

L’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, ha commentato: “La cessione della partecipazione in ADNOC Gas Pipelines è coerente con il piano strategico 2025-2029 appena presentato, che si focalizza sullo sviluppo di un'infrastruttura paneuropea multi-molecola. In questa prospettiva, la rotazione di alcuni asset non collocati sui principali corridoi europei sui quali operiamo ci consente di capitalizzarne il valore”.

Murtaza Hussain, Managing Partner di Lunate, ha dichiarato: “ADNOC Gas Pipelines è un asset fondamentale all'interno del sistema infrastrutturale energetico degli Emirati Arabi Uniti. Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con ADNOC attraverso questo investimento e di realizzare il mandato di Lunate di offrire agli investitori l'accesso ad asset di alta qualità”.