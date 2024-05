Macfrut, ANBI è al fianco degli agricoltori per la tutela dell'ambiente

ANBI protagonista a Macfrut: focus sulla tutela dell'ambiente e sulla salute pubblica

In un'epoca in cui la sostenibilità e l'adattamento alla crisi climatica sono diventati imperativi globali, ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) si è posizionata al centro del dibattito alla fiera Macfrut, in corso a Rimini. Con il motto "Conservare l'acqua per nutrire il futuro", ANBI ha messo in luce il ruolo cruciale dell'agricoltura nella tutela dell'ambiente e nella produzione alimentare sostenibile.

Uno dei punti focali della giornata è stata l'introduzione della certificazione volontaria di sostenibilità idrica, conosciuta come Goccia Verde. Questa iniziativa ha attirato crescente interesse da parte delle organizzazioni di prodotto, segnando un importante passo verso la consapevolezza ambientale nel settore agricolo. Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI, ha sottolineato: “È uno strumento anticipatore di futuri obblighi, ma è soprattutto un’occasione di alleanza fra l’agricoltura organizzata ed i Consorzi di bonifica nell’interesse dei produttori, dell’ambiente e dei consumatori”.

In linea con la sua missione di promuovere pratiche sostenibili, ANBI si è anche pronunciata sull'utilizzo delle acque reflue per l'irrigazione agricola. Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI, ha enfatizzato la necessità che la salubrità di queste risorse sia certificata da un ente terzo e che il loro impiego sia complementare, non sostitutivo, alle fonti idriche tradizionali. Gargano ha anche ribadito la contrarietà di ANBI all'utilizzo dei fanghi come ammendante nei campi, anche se camuffati sotto l'ingannevole nome di "gessi".

Oltre a queste tematiche, la giornata allo stand ANBI ha visto la discussione su altri argomenti cruciali, tra cui la difesa antigelo nei campi attraverso l'uso di impianti innovativi, le assicurazioni agricole e la presentazione dei risultati dei progetti Life per l'adattamento alla crisi climatica. Guardando al futuro, ANBI si prepara per un altro importante evento in programma per la giornata conclusiva di Macfrut: la firma della convenzione per il progetto "Water Way Plastic Free". Questo progetto mira a sensibilizzare contro l'abbandono della plastica nell'ambiente, un problema sempre più urgente nell'era della sostenibilità. L'appuntamento è fissato per domani, venerdì 10 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, un momento chiave per l'impegno comune verso un futuro più verde e sostenibile per l'agricoltura e il pianeta.