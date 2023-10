MAIRE, impianto onshore: aggiudicato contratto da 8,7 mld da ADNOC

MAIRE, annunciato il contratto da 8,7 mld con ADNOC per l'impianto di trattamento onshore del progetto Hail e Ghasha

MAIRE annuncia che Tecnimont, parte della business unit Integrated E&C Solutions, ha firmato oggi una Lettera di Aggiudicazione con ADNOC per l'impianto di trattamento onshore del progetto Hail e Ghasha. La firma è avvenuta in occasione di ADIPEC, il più grande summit mondiale sull'energia, in corso ad Abu Dhabi. Il progetto Hail and Ghasha ha l’obiettivo di operare ad emissioni zero, grazie anche alle unità di cattura e recupero della CO2 dell'impianto, che ne consentiranno la cattura e lo stoccaggio.

Il valore complessivo del contratto EPC è di circa 8,7 miliardi di dollari e il completamento del progetto è previsto nel corso del 2028. Lo scopo del lavoro comprende due unità di trattamento gas, tre sezioni di recupero zolfo, le relative utility e offsite, nonché le condutture di esportazione. Tecnimont sfrutterà anche le competenze della divisione Sustainable Technology Solutions di MAIRE per sviluppare soluzioni digitali innovative finalizzate alla riduzione delle emissioni e all'ottimizzazione dei consumi energetici, consentendo una significativa efficienza dell'impianto in termini di opex e capex.