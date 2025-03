MAIRE, presentati i risultati al 31 dicembre 2024: ricavi a 5,9 miliardi di euro

MAIRE presenta i risultati al 31 dicembre 2024: ricavi a 5,9 miliardi di euro, + 38,5% rispetto all'anno precedente

MAIRE ha chiuso il 2024 con risultati straordinari, confermando la crescita a doppia cifra dei principali parametri economico-finanziari. I ricavi hanno registrato un incremento del 38,5%, raggiungendo la cifra record di 5,9 miliardi di euro, in linea con le aspettative. L'EBITDA è salito del 40,8%, attestandosi a 386,4 milioni di euro, con un margine che ha mostrato un leggero miglioramento, passando dal 6,4% al 6,5%. Ma il vero punto di forza è l'utile netto, che è salito del 64%, toccando i 212,4 milioni di euro, il più alto mai registrato nella storia del Gruppo, con un margine in aumento dal 3,0% al 3,6%.

Questi risultati riflettono la continua espansione dei business unit di MAIRE, in particolare nella divisione Sustainable Technology Solutions, che ha registrato un aumento dei ricavi del 36,6%, con un EBITDA che ha raggiunto gli 85,6 milioni di euro (+31,4%). Questo successo è frutto dell'adozione di tecnologie avanzate, tra cui soluzioni per la produzione di fertilizzanti, la carbon capture e i carburanti circolari. La business unit Integrated E&C Solutions (IE&CS) ha visto un'impennata dei ricavi del 38,6%, pari a 5,5 miliardi di euro, con un EBITDA in crescita del 43,7%, grazie all'avanzamento del progetto Hail and Ghasha ad Abu Dhabi. Inoltre, MAIRE ha incrementato significativamente la propria capacità operativa, con un organico che è cresciuto di ben 1.800 unità (+22%), raggiungendo circa 9.800 dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo unitario di 0,356 euro per azione, che rappresenta un incremento dell'81% rispetto al dividendo dell'anno precedente, con un pay-out che sale dal 50% al 55%, per un importo complessivo pari a 116,9 milioni di euro. Sul fronte delle acquisizioni, il 2024 ha visto operazioni significative, con l'azienda che ha annunciato un robusto portafoglio ordini pari a 13,8 miliardi di euro, nonostante una contrazione del portafoglio rispetto all'anno precedente (-1,2 miliardi). Le acquisizioni previste per il 2025 ammontano a circa 8 miliardi di euro, con circa 3,5 miliardi già conclusi nei primi due mesi dell’anno.

MAIRE ha anche aggiornato il suo Piano Strategico al 2034, confermando gli obiettivi di crescita ambiziosi. Il Gruppo prevede di raggiungere ricavi superiori a 11 miliardi di euro entro il 2034, con un margine EBITDA che toccherà il 10%. Inoltre, MAIRE pianifica circa 1 miliardo di euro di investimenti cumulati e prevede un aumento del dividend pay-out al 66% a partire dal 2026, grazie alla solida struttura finanziaria che vedrà disponibilità nette superiori a 1,9 miliardi di euro.

Il piano strategico si fonda sulla longevità del ciclo di investimenti nel downstream, con un focus crescente sulla diversificazione delle fonti energetiche. Il portafoglio di tecnologie di NEXTCHEM, che include oltre 30 soluzioni pronte per il mercato, e l'espansione della IE&CS nelle aree geografiche emergenti saranno i motori principali della crescita nei prossimi anni.

MAIRE ha anche evidenziato i progressi nel campo della sostenibilità, con una riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 del 37% rispetto al 2018, superando l’obiettivo di riduzione del 35% con un anno di anticipo. Inoltre, sono state erogate 176.000 ore di formazione professionale, in crescita del 26%, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso lo sviluppo delle proprie risorse umane.

Guardando al 2025, MAIRE prevede un altro anno di solida crescita. I ricavi sono attesi tra i 6,4 e i 6,6 miliardi di euro, con una crescita compresa tra l'8% e il 12%, e l'EBITDA dovrebbe oscillare tra i 420 e i 455 milioni di euro (+9-18%), con un margine in crescita tra il 6,6% e il 6,9%. Gli investimenti totali per il 2025 sono stimati tra i 130 e i 150 milioni di euro. Il 2025 sarà un anno cruciale per MAIRE, con l'espansione dei margini trainata da un accelerato avanzamento dei progetti già in portafoglio. Le acquisizioni selezionate e l'innovazione digitale saranno alla base di questa crescita sostenibile, con il Gruppo impegnato nella transizione energetica e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche a basse emissioni.

Con una crescita solida e risultati record nel 2024, MAIRE si prepara a un futuro di ulteriore espansione e successo. Il Gruppo, impegnato nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità, ha già messo in moto un piano strategico decennale che lo posiziona come protagonista della transizione energetica globale. Con un forte impegno verso l'eccellenza operativa e il rafforzamento delle sue capacità tecnologiche, MAIRE è pronta a generare valore a lungo termine per i suoi stakeholder, continuando a perseguire obiettivi ambiziosi e a fare la differenza nel panorama industriale internazionale.