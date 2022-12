Maire Tecnimont, aggiudicati nuovi contratti per USD 280 mln

Maire Tecnimont annuncia nuovi contratti per un valore complessivo di circa USD 280 milioni

Maire Tecnimont annuncia che le sue controllate Tecnimont, KT-Kinetics Technology e Stamicarbon si sono aggiudicate diversi nuovi contratti per licensing, servizi di ingegneria ed attività di engineering e procurement (EP) nonché di engineering, procurement e construction (EPC), per un valore complessivo di circa USD 280 milioni. I contratti sono stati aggiudicati da clienti internazionali principalmente in America del Nord ed America Latina, Africa ed Estremo Oriente.

In particolare, Stamicarbon, la società di innovazione e licensing del Gruppo, è stata selezionata come licensor per un importante progetto di urea in Cina. La capacità dell’impianto, pari a 3.791 tonnellate al giorno, ne fa il più grande impianto mai licenziato da Stamicarbon in Cina.

Alessandro Bernini, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont ha commentato: "Questi nuovi contratti a valore aggiunto e a più alto margine consolidano ulteriormente la posizione del nostro Gruppo sul mercato globale della trasformazione delle risorse naturali e sono un’ulteriore prova della resilienza del nostro modello di business technology-driven, facendo leva sulle competenze distintive delle nostre controllate".