Maire Tecnimont con TXT per la filiera del Gruppo italiano di ingegneria

Il Gruppo Maire Tecnimont e TXT Working Capital Solutions lanciano un programma finanziario che si pone l’obiettivo di sostenere la crescita e il supporto del capitale circolante ai fornitori strategici italiani del Gruppo di ingegneria. Il programma è basato su Polaris, piattaforma innovativa di Supply Chain Finance parte della famiglia di soluzioni proprietarie TXT per il settore FinTech.

Il Gruppo Maire Tecnimont è leader in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali con competenze distintive tecnologiche ed esecutive nella realizzazione di grandi impianti industriali. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e circa 9.000 persone. TXT Working Capital Solutions, parte del Gruppo TXT, è un operatore Fintech, con competenze e know- how di alto livello nel segmento specifico del Supply Chain Finance.

Per Maire Tecnimont la creazione di valore coinvolge tutta la catena di fornitura, composta da più di 5.000 realtà italiane ed estere. Il Gruppo è da sempre impegnato per garantire solidità e flessibilità della propria filiera, uno dei fattori chiave di competitività nell’interazione con i mercati esteri, soprattutto grazie alle eccellenze tecnologiche delle numerose PMI italiane che contribuiscono alla realizzazione delle commesse di Maire Tecnimont nel mondo.

Fabio Fritelli, Group Finance Vice President di Maire Tecnimont, ha commentato: “le competenze italiane nella trasformazione delle risorse naturali sono un tesoro tecnologico e imprenditoriale che dobbiamo saper valorizzare in tutto il mondo. Oggi con TXT siamo in grado di rafforzare la competitività dei nostri fornitori strategici italiani, dotandoli di nuovi strumenti innovativi mirati a supportare ed ottimizzare il capitale circolante, e facilitare le sinergie nell’intera filiera, in un momento in cui resilienza, capacità di adattamento e predisposizione a fare squadra sono fattori fondamentali per rilanciare il tessuto industriale del nostro Paese.”

“Siamo fieri di supportare Maire Tecnimont nel raggiungimento dell’obiettivo specifico di rendere più robusta la sua filiera nazionale di fronte alle sfide di mercato con uno strumento che fa leva sull’expertise giuridica e finanziaria di TXT Working Capital Solutions e sulla consolidata capacità realizzativa e tecnologica di TXT” ha aggiunto Francesco Sacchi, ideatore di Polaris e Amministratore Delegato di TXT Working Capital Solutions. “Nel momento storico in cui viviamo, caratterizzato da una grande vulnerabilità per le imprese occorre ripensare il paradigma della relazione tra i diversi attori inseriti nelle filiere produttive e distributive e costruire un nuovo ecosistema delle relazioni finanziarie, adottando modelli e strumenti capaci di creare condizioni di stabilità. È in questo scenario che proponiamo l’approccio collaborativo di Polaris basato sulla condivisione del merito creditizio.”