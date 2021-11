Marinella apre le porte al mondo digitale. E arriva un docufilm sulla Maison

Simbolo di alta sartorialità e dello stile italiano nel mondo, lo storico brand E.Marinella lancia la sua boutique online ed apre le porte al mondo digitale. Un processo annunciato nei mesi scorsi ma reso concreto in questi giorni con la e-boutique che offrirà un'esperienza di shopping innovativa proponendo insieme all’iconica cravatta, tutta la linea di accessori che da sempre attirano clienti di tutto il mondo nel celebre negozio di Napoli.

Il viaggio verso il mercato globale è affidato ad Alessandro Marinella, quarta generazione, promotore del progetto, supportato da suo padre Maurizio, che apre le porte della Maison al mondo digitale conservando i valori trasmessi di padre in figlio sin dal 1914. E come in negozio anche l’e-boutique offre una vasta selezione di prodotti da donna, dai foulard in seta alle borse in pelle.

Protagonista indiscussa della nuova piattaforma sarà l'esclusiva collezione di cravatte, pochette e foulard da donna, realizzati con materiali ecosostenibili in collaborazione con Orange Fiber, dimostrando l'attenzione della maison per la salvaguardia dell’ambiente.

Storia di un marchio unico

Da 107 anni E.Marinella si impegna ad avere un approccio Customer Centric dove l'attenzione per il cliente e il contatto umano continuano ad essere il motore dei processi aziendali. E proprio per dare valore alla sua storia centenaria guardando al futuro, il brand si è aperto agli attuali temi di eco-sostenibilità. La Maison napoletana è stata la prima a lanciare cravatte realizzate in tessuto ricavato dalla buccia di arancia e ad utilizzare cellophane per il packaging in materiale biodegradabile al 100%, ovvero in Planeta BioD, un nuovo film di plastica di polipropene della Oben Group, azienda leader del settore che da anni si occupa di porre rimedio al problema dell’inquinamento da rifiuti non gestiti in un corretto processo di riciclo.

“Siamo una realtà artigianale legata alla città di Napoli e non voglio che questa caratteristica vada perduta. Nei nostri negozi vogliamo trasmettere eleganza e stile, ma soprattutto l'accoglienza ed il calore tipicamente italiano. Il cliente vuole sentirsi coccolato e seguito quando acquista un nostro capo e questo ci contraddistingue: cortesia, classicità, ed eleganza rappresentano sinonimo di personalità e non di rigidità”, dice Alessandro. Ma Marinella apre anche al mondo della gastronomia di qualità e allo spettacolo: tra dicembre e gennaio 2022, con la regia di Massimiliano Gallo, la Maison sarà protagonista di “Una vetrina che guarda il mondo”, un docufilm sulla storia della famiglia.

Eduardo Cagnazzi