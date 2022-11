Mastercard, tutte le novità al Salone dei Pagamenti 2022

Mastercard torna al Salone dei Pagamenti: presentate le innovazioni tecnologiche per rivoluzionare il futuro dei pagamenti

Mastercard torna al Salone dei Pagamenti 2022 con un’inedita Area Demo allestita per presentare tutte le novità tecnologiche progettate per rivoluzionare il futuro dei pagamenti. All’interno della manifestazione, dal 23 al 25 novembre presso il MiCo Milano Congressi, allo stand di Mastercard, sarà possibile scoprire le soluzioni innovative sviluppate nell’ottica di implementare e accelerare il processo di digitalizzazione dei pagamenti in atto nel Paese.

Al centro delle innovazioni progettate da Mastercard vi è sempre l’esperienza del cliente. Click to Pay, per un check-out semplice, veloce e sicuro; Cross Border Services, per i pagamenti transfrontalieri multirail; Crypto Secure, per semplificare l’acquisto di criptovalute in sicurezza; Subaio, per gestire in modo automatico abbonamenti e pagamenti ricorrenti; Lifestyle Calculator, per scoprire la propria impronta di CO2; Tap on Phone, per trasformare il proprio device in un POS e Aiia Pay e Pay by Link, per sprigionare il potenziale dell’Open Banking.

Queste sono solo alcune tra le Demo in mostra al Salone, che partono dall’assunto principale per cui è necessario rispondere alle esigenze dei consumatori, per progettare il prodotto. Ognuna di esse è pensata, inoltre, nell’ottica di una sensibilità sempre maggiore per usi e consumi che siano sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Il lancio di Mastercard Business Bonus

Tra le novità lanciate da Mastercard alla settima edizione del Salone dei Pagamenti, vi è anche il nuovo programma di fedeltà Mastercard Business Bonus, realizzato con lo scopo di fornire a Piccole e Medie Imprese il supporto necessario per far crescere la propria attività. La soluzione permette ai titolari di carte business Mastercard di accedere in modo semplice e intuitivo a vantaggi e offerte pensate ad hoc attraverso un’unica piattaforma integrata: sconti, cashback sull’acquisto quotidiano di strumenti digitali, servizi di viaggio, prodotti e soluzioni per il business vengono, poi, applicati direttamente al momento del check-out, senza che vi sia bisogno di registrazione.

“Le PMI sono il cuore del tessuto economico del nostro Paese e nel momento in cui affrontano una ripresa non sempre facile, possono trovare nel digitale un valido alleato per prosperare sprigionando tutto il loro potenziale. Siamo pertanto orgogliosi di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese italiane strumenti come Mastercard Business Bonus e di collaborare con importanti partner del settore per arricchire gli strumenti che possano aiutare chi fa business”, ha affermato Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard.

Il fine è quello di implementare acquisizione e retention dei clienti, grazie a una piattaforma gestita interamente da Mastercard e supportata dai retailer.

L’intervista di affaritaliani.it a Michele Centemero, Country Manager Italy Mastercard

Ai microfoni di affaritaliani.it, Michele Centemero, Country Manager Italy Mastercard, ha commentato: “I pagamenti digitali sono in continua evoluzione. Mastercard pone il consumatore sempre al centro, in quanto l’adozione di un prodotto arriva solo se questo risponde alla risoluzione di un problema, solo quando ciò che stai andando a offrire è realmente utile al consumatore”.

È in questa direzione che Mastercard prosegue il proprio operato: l’anno prossimo verranno, infatti, lanciate grandi novità. Con Tap on Phone, ad esempio, vi sarà la possibilità di trasformare il telefono in un POS, aiutando così molti dei piccoli esercenti e delle partite iva: “Avremo, poi, un’ulteriore semplificazione nel mondo dell’e-commerce: un check-out ancora più immediato grazie al nostro Click to Pay e tantissima attenzione alle piccole e medie imprese. Pensate che, ancora oggi, nonostante queste realtà siano circa quattro milioni, utilizzano ancora gli strumenti di pagamento come se fossero strumenti consumer”, ha proseguito Centemero.

Il digitale presenta una serie di vantaggi molto importanti per le piccole imprese. Basti pensare all’efficienza dei flussi di cashflow, alla possibilità di targettizzare quelle che sono le note spese e i viaggi d’affari, offrire tutte le scontistiche. Con la nuova piattaforma Business Bonus di Mastercard, viene data l'opportunità di effettuare campagne media con Sky e acquistare sotware di Zucchetti, aggiungendo ulteriori benefici a quelli classici di un grande player come Mastercard.

“Dobbiamo veramente aiutare tutta la filiera a ripartire, ad affrontare un 2023 che sarà un grande punto di domanda, visto tutto quello che sta accadendo. Ma come abbiamo equipaggiato l’Italia prima della pandemia, stiamo equipaggiando le piccole e medie imprese ad affrontare un grandissimo futuro”, ha concluso Centemero.