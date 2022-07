Matteo Berrettini con i The Jackal, on air lo spot di Head&Shoulders

Head&Shoulders sceglie il tennista Matteo Berrettini e i comici napoletani per diffondere un messaggio di inclusività estetica, partendo dalla forfora

Normalizzare uno dei più comuni tabù estetici (maschili), la forfora, scegliendo come arma vincente l'ironia: il brand di shampoo Head&Shoulders, lancia una nuova campagna pubblicitaria, scegliendo come volti protagonisti il tennista Matteo Berrettini e il gruppo comico The Jackal.

Il gruppo è impegnato da oltre 60 anni nella propria missione: liberare il mondo dalla forfora per aiutare le persone ad affrontare la vita di tutti i giorni con piena ducia e sicurezza in se stessi, grazie a una continua ricerca scienti ca e alla creazione di prodotti di qualità eccellente.

GUARDA I VIDEO:

“La missione di Head&Shoulders, shampoo numero #1 al mondo, è quella di non lasciare tracce di forfora sulla testa e neanche “dentro” la testa. Perchè la forfora ha un grande impatto negativo sull’autostima delle persone e sulla loro quotidianità e colpisce una persona su due a prescindere da età, genere o etnia", ha spiegato Valeria Consorte, VP Beauty Care P&G Italia.

"Head&Shoulders lancia, in Italia, una nuova campagna di comunicazione che parla dell’importanza della prevenzione della forfora attraverso un uso quotidiano dei prodotti del Brand e lo fa con un nuovo approccio, più leggero e ironico perché la forfora non deve essere un tabù. I nuovi ambassador di Head&Shoulders saranno il campione Matteo Berrettini, che incarna perfettamente i valori del marchio, con il gruppo comico The Jackal. Head&Shoulders scende in campo con una squadra tutta italiana per risolvere e normalizzare il problema della forfora in modo che tutti possano a rontare la vita a testa alta”.