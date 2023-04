McCann Worldgroup Italy, Sciortino è il nuovo Chief Creative Office

McCann Worldgroup Italy, Alessandro Sciortino nominato nuovo Chief Creative Office

L’agenzia creativa McCann Worldgroup Italy ha annunciato la promozione di Alessandro Sciortino, già Group Executive Creative Director del Gruppo, al ruolo di Chief Creative Officer. Dopo aver acquisito la direzione creativa di McCann Worldgroup Roma, MRM Italy e McCann Live occupandosi di numerosi clienti nazionali ed internazionali, Sciortino è diventato Group Executive Creative Director del gruppo nel 2020 per assumere ora questa nuova carica con cui amplia ancora le sue attività, che coinvolgono tutte le agenzie del gruppo con la massima supervisione su tutti i clienti e i progetti.

Sciortino è diventato un punto di riferimento per le persone dell’agenzia e per i clienti contribuendo allo sviluppo e alla direzione creativa di tante campagne nazionali e internazionali determinando il conseguimento di numerosi awards e valorizzando l’agenzia anche all’estero. Raggiunge ora l’apice delle responsabilità a livello creativo grazie alle sue eccellenti capacità e competenze sia creative sia manageriali.

Daniele Cobianchi, CEO di McCann Worldgroup Italy, ha commentato: "Alessandro, in questi ultimi quasi tre anni, non facili per nessuno, ha dimostrato una grande maturità e un profondo senso di responsabilità guidando il reparto creativo con tenacia e visione, permettendo a tutti noi di acquisire nuovi clienti, di soddisfare e far crescere quelli esistenti valorizzando la reputation dell’agenzia sul mercato. Alessandro, tra le altre cose, ha riconnesso la nostra agenzia con la comunità creativa internazionale e ha creato le premesse per innovare il prodotto creativo contaminandolo con dati, media e tecnologia all’interno della strategia 'One Operation'".

"Sono stati anni difficili per tutti ma posso dire, con orgoglio, che l’agenzia che abbiamo costruito li ha attraversati correndo. Una corsa verso un’Operation nuova, che mette insieme le idee e gli strumenti per interpretare i tempi che viviamo, dando loro la forma di tempi in cui sia bello investire. Abbiamo le nostre persone, i nostri Clienti e siamo pronti per tutti gli altri", ha dichiarato Alessandro Sciortino.