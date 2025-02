McDonald’s presenta il nuovo 'McCrunchy Chicken', il panino che trasforma ogni pausa in una CrunchyZone

McDonald’s lancia il nuovo McCrunchy Chicken: il panino che trasforma ogni pausa in un’esperienza croccante di puro gusto

Ogni giorno, milioni di italiani desiderano staccare da situazioni fastidiose e invadenti. Dai commenti inopportuni dei parenti agli spoiler sulle serie preferite, fino alle interminabili video-call, la necessità di una pausa si fa sempre più sentire. La ricerca "Le evasioni quotidiane degli italiani", condotta da AstraRicerche per McDonald’s, ha indagato le interferenze più diffuse e le modalità preferite per concedersi una piccola fuga dallo stress. L’occasione di questa survey è il lancio del nuovo McCrunchy Chicken, il panino che, grazie alla sua irresistibile croccantezza, trasporta chi lo assapora in una dimensione di gusto unica: la CrunchyZone.

Il McCrunchy Chicken è composto da un succoso filetto intero di pollo avvolto in una panatura dalla croccantezza esagerata, accompagnato da una deliziosa salsa allo yogurt, insalata fresca e pomodoro. La sua caratteristica principale è proprio l’eccezionale “crunch” della panatura del pollo, che risuona anche nel nome del prodotto e catalizza tutti i sensi nell’esperienza di gusto. Dal primo all’ultimo morso "ti trascina via", portandoti in una dimensione di gusto dove non esiste altro: la CrunchyZone. Con la sua combinazione perfetta di ingredienti e il suo sapore inconfondibile, McCrunchy Chicken entra a far parte dell’offerta core di McDonald’s Italia, diventando un must-have dei menù.

Secondo lo studio, quattro italiani su dieci avvertono quasi quotidianamente il desiderio di sottrarsi a situazioni opprimenti. Questo bisogno si manifesta in particolare tra i giovani uomini (47% Millennials e 46% Gen Z), le donne di diverse età (43% Gen Z e 43% Gen X) e i single (45%). Nella maggior parte dei casi, le situazioni stressanti avvengono di persona (95,3%), ma anche le comunicazioni digitali possono generare disagio: WhatsApp e le chat social sono problematiche per l’80% degli intervistati, specialmente tra i più giovani. Anche le video-call lavorative non sono da meno: per il 64,9%, riunioni infinite su Teams e Google Meet rappresentano una delle principali fonti di stress.

Le situazioni che più frequentemente generano il desiderio di evasione riguardano principalmente i commenti inopportuni dei parenti, con il classico "Ti trovo ingrassato/dimagrito, sicuro di star bene?", segnalato dal 31,2% degli intervistati. Seguono le conversazioni interminabili con il vicino di casa logorroico, che trattiene per analizzare dettagli superflui come la posizione delle fioriere del terzo piano (28%). Anche le video-call lavorative troppo lunghe rappresentano una fonte di stress, tanto che il 20,3% degli italiani le indica come una delle principali situazioni da cui fuggire. Non mancano poi le domande imbarazzanti e spesso inopportune, come "Quando ti laurei?" (19%) o "Quando ti sposi?" (17,6%). Per il 15,9% degli intervistati, invece, il vero incubo sono gli spoiler sulle serie TV preferite, mentre le domande ansiogene come "Come va con il tuo partner?" (13,5%) o "Ti sei preparato bene per l’esame?" (13,2%) contribuiscono ulteriormente al senso di disagio.

Quando si trovano in queste situazioni, gli italiani reagiscono in modi diversi: alcuni cercano di distrarsi pensando ad altro (38,2%), altri si dedicano ad un’attività alternativa (27,3%), mentre una parte significativa preferisce allontanarsi fisicamente dalla fonte di stress (23,4%), trovando conforto sul divano con una serie TV o facendo una passeggiata. Tuttavia, il metodo più diffuso per ritagliarsi un momento di evasione è concedersi una pausa gustosa: il 62,6% degli italiani dichiara di farlo almeno una o due volte alla settimana.

Oltre il 69,5% degli intervistati concorda sul fatto che mangiare un panino rappresenta una piccola ma appagante evasione. La chiave di questo piacere risiede nel gusto (72,4%), ma anche nella croccantezza: per il 25%, il suono del "crunch-crunch" amplifica l’esperienza sensoriale, regalando un attimo di puro piacere. Grazie alla sua croccantezza irresistibile, il McCrunchy Chicken diventa così un alleato perfetto per concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana e rifugiarsi nella propria CrunchyZone.