MD conquista Ravenna. La Buona Spesa nel primo punto vendita della città

Da questa mattina la Buona Spesa di MD si fa anche a Ravenna, primo punto vendita del marchio creato da Patrizio Podini nella città, il 19esimo in regione.

Il taglio del nastro è il 5° dell’anno per la catena di supermercati italiana, che continua a crescere e implementare il suo piano di sviluppo su tutto il territorio nazionale, con un impatto positivo anche sul fronte occupazionale: il nuovo punto vendita ha infatti permesso di assumere 18 dipendenti, età media 32 anni, tutti residenti nel ravennate o in provincie limitrofe.

Lo store si trova in una posizione strategica, non lontano dalle principali attrattive turistiche e dalla zona balneare e di shopping cittadino. Accanto al bacino di utenza di 45 mila persone, si candida perciò a intercettare anche il pubblico dei vacanzieri, particolarmente numeroso soprattutto durante la stagione estiva.

Significativa, non a caso, l’offerta di prodotti tipici del territorio, uno dei più fecondi del panorama enogastronomico italiano: dal classico Squacquerone alla Salsiccia Golosella, dagli immancabili Tortellini all’Aceto Balsamico di Modena, si sente forte il Sapore dell’Emilia Romagna. Accanto alle tipicità locali, il consumatore potrà scegliere tra una vasta gamma di referenze a marchio capaci di intercettare ogni esigenza e di coniugare la ricerca di convenienza con il valore. Nascono così la Linea Lettere dall’Italia®, selezione di eccellenze agroalimentari certificate Dop, Doc e Igp, la Linea Bio e la Linea Vivo Meglio, pensata per intolleranti, vegetariani, vegani e salutisti.

Oltre mille metri di superficie di vendita, per l’85% dedicati all’alimentare, suddivisi su sei corsie. Presenti banchi serviti di panetteria, gastronomia, macelleria e un imponente reparto di ortofrutta, da sempre fiore all’occhiello dell’insegna. Vasta anche la scelta di articoli di elettronica, casalinghi, hi-tech e altro, proposti come sempre a prezzi concorrenziali e con offerte ad hoc per gli acquisti online.

Lo store MD sarà aperto dal lunedì alla domenica con orario differenziato. A disposizione dei clienti un ampio parcheggio da 124 posti auto.