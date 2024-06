Mediobanca: al via la X edizione della 'Mediobanca CEO Conference'

Mediobanca: presentata la decima edizione della 'Mediobanca CEO Conference', pianificati 1.000 incontri tra società e investitori

La Mediobanca CEO Conference, giunta alla sua decima edizione, ha riunito quest'anno 55 delle principali società quotate italiane e oltre 170 investitori provenienti dalle più importanti case di investimento internazionali. L’evento, organizzato da Mediobanca, si è tenuto nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 giugno, configurandosi come un appuntamento chiave per il mondo finanziario italiano.

Durante l'evento, sono stati pianificati circa 1.000 incontri tra società e investitori, intervallati da sessioni plenarie dedicate all’analisi dei principali trend finanziari e industriali e alle tematiche di scenario più rilevanti. Al centro del dibattito, il ruolo dell’Europa nell’economia globale e le strategie necessarie per supportare la sua competitività nel panorama internazionale. In particolare, l'attenzione è stata posta su cinque settori strategici: energia, difesa, tecnologia, infrastrutture di telecomunicazione e finanza.

Il CEO di Mediobanca, Alberto Nagel, ha aperto l'evento con un discorso che ha toccato i punti nevralgici delle sfide e delle opportunità per l'economia europea. Hanno partecipato anche figure di spicco come Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio dei Ministri, e Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali, offrendo le loro prospettive sul contesto internazionale e sulle politiche europee. La prima giornata ha visto il focus sul settore finanziario, con interventi di rilievo come quello di Andrea Orcel, CEO di Unicredit, e Giulio Terzariol, CEO Insurance di Generali, il cui panel è stato trasmesso in webstreaming martedì 18 dalle 14:00 alle 14:45.

La seconda giornata ha posto l’accento sulle società energetiche e infrastrutturali, con interventi di Stefano Besseghini, presidente di ARERA, Roberto Cingolani, CEO di Leonardo, Claudio Descalzi, CEO di Eni, e Renato Mazzoncini, CEO di A2A. La conferenza si è conclusa con una tavola rotonda dedicata al futuro delle telecomunicazioni europee e delle infrastrutture digitali, che ha visto la partecipazione di Pietro Labriola, CEO di Telecom Italia, Marco Patuano, CEO di Cellnex, e Diego Galli, direttore generale di INWIT.