Mediobanca: l'Assemblea degli Azionisti approva dividendo e politiche di remunerazione per il 2024

Mediobanca: approvato il Bilancio 2024 con dividendo di 1,07 euro per azione e autorizzato l'acquisto di 37,5 milioni di azioni proprie

Si è svolta oggi l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Mediobanca, con una partecipazione significativa pari al 48,75% del capitale sociale. L'assemblea, che ha visto la rappresentanza attraverso il noto Studio Legale Trevisan & Associati con l’Avv. Dario Trevisan, ha approvato importanti delibere sia in sede ordinaria che straordinaria.

In primo luogo, l’assemblea ha dato il via libera al bilancio al 30 giugno 2024 e ha deciso la distribuzione di un dividendo lordo unitario di € 1,07 per azione. Di questo importo, € 0,51 era già stato erogato a titolo di acconto lo scorso maggio, mentre il saldo di € 0,56 sarà messo in pagamento il 20 novembre prossimo. Gli azionisti interessati dovranno tenere presente le date chiave: la "record date" sarà il 19 novembre e la data di stacco il 18 novembre.

In aggiunta, gli azionisti hanno approvato l’acquisto di un massimo di 37.500.000 azioni proprie, equivalenti al 4,5% del capitale sociale attuale, per un controvalore massimo di € 385 milioni. Queste azioni potranno essere utilizzate per varie operazioni straordinarie, per l’esecuzione di piani di compensi a favore del personale del Gruppo, nonché per eventuali vendite sul mercato e “fuori mercato” (OTC), fino all’annullamento. L'operazione ha ricevuto l'autorizzazione della Banca Centrale Europea (BCE) nei giorni scorsi.

In sede straordinaria, è stato approvato anche il possibile annullamento delle azioni proprie eventualmente acquisite e non utilizzate, fino a un massimo di 30.000.000, con conseguente modifica dell’articolo 4 dello Statuto sociale. Anche questo provvedimento è stato precedentemente autorizzato dalla BCE. Con queste delibere, Mediobanca dimostra un forte impegno verso la valorizzazione degli azionisti e la gestione strategica delle proprie risorse, garantendo al contempo una politica di remunerazione e incentivazione per il personale del Gruppo, in linea con il piano di Performance Shares per il 2024-2025.