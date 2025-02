Mediobanca, Osservatorio Compass: tendenze e previsioni per le vacanze 2025

Mediobanca, Osservatorio Compass: gli italiani pianificano le vacanze 2025 tra budget flessibile e nuove mete

Dopo le festività natalizie, gli italiani iniziano già a pensare alle vacanze estive, con due persone su tre che stanno pianificando il prossimo viaggio. Tuttavia, prima dell’estate, molti approfitteranno anche dei ponti primaverili: più di un italiano su quattro ha infatti in programma di viaggiare tra Pasqua e il 1° maggio. La scelta della destinazione è fortemente influenzata dai prezzi, così come le modalità di pagamento adottate. Il budget medio previsto si aggira intorno ai 1.130 euro a persona, cifra che può raggiungere quasi 1.900 euro per i viaggi extraeuropei. Per rendere più sostenibile la spesa, il 26% degli italiani considera il Buy Now Pay Later (BNPL) un'opzione interessante, percentuale che cresce ulteriormente tra coloro che pianificano con largo anticipo la propria vacanza. Questi dati emergono dal nuovo Osservatorio Compass sulle previsioni per le vacanze 2025, diffuso in occasione della BIT 2025, in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio.

Nel 2024, la grande maggioranza degli italiani ha approfittato del periodo estivo per concedersi una pausa, mentre il 23% ha preferito rinviare la partenza alla stagione invernale. Sebbene sia ancora presto per delineare le tendenze dei prossimi mesi, un dato appare chiaro: gli italiani amano variare. Il 47% cambia meta di viaggio ogni anno, mentre il 15% torna sempre nei luoghi del cuore e il restante 38% alterna esperienze nuove con destinazioni già conosciute. Indipendentemente dalla scelta del luogo, il 65% ha già in programma una vacanza per la prossima estate. Anche i periodi festivi primaverili rappresentano un’occasione per viaggiare, con il 28% degli italiani che intende sfruttare i ponti di aprile e maggio. Le preferenze variano in base all’età: i Boomer privilegiano luoghi tranquilli e poco affollati, mentre per la Gen Z la compagnia di viaggio è l’elemento più importante, indipendentemente dalla destinazione.

Il mare si conferma la scelta prediletta per le vacanze, con il 48% degli intervistati che prevede di trascorrere l’estate in una località balneare. Seguono i viaggi itineranti, che attraggono il 16% della popolazione, la montagna con il 12% e le città d’arte, preferite dal 7%, soprattutto tra i più giovani. L’interesse per la cultura è comunque diffuso, con il 71% degli italiani intenzionato a organizzare un viaggio all’insegna della scoperta artistica e storica nei prossimi mesi. La durata della vacanza varia, ma il soggiorno di una settimana è la scelta più comune. Tuttavia, chi opta per destinazioni lontane tende a prolungare il periodo di permanenza, con un aumento dei giorni di viaggio proporzionale all’età.

Nonostante la prenotazione anticipata sia spesso sinonimo di risparmio, a gennaio 2025 solo un italiano su dieci ha già confermato la propria vacanza, mentre la maggior parte procederà nei mesi successivi. I giovani della Gen Z, in particolare, tendono a prenotare all’ultimo momento o, in alcuni casi, a non prenotare affatto. Il 65% degli italiani organizzerà il proprio viaggio in autonomia sfruttando le piattaforme online, una tendenza che raggiunge il 79% tra i più giovani. Al contrario, le generazioni più adulte continueranno a rivolgersi ad agenzie di viaggio e tour operator. Durante la fase di prenotazione, le richieste più frequenti riguardano la possibilità di cancellazione gratuita last minute, opzione scelta dal 56% degli intervistati, e sconti immediati, apprezzati da un viaggiatore su tre, soprattutto per chi punta a destinazioni extraeuropee o avventure più dinamiche.

Il budget destinato alle vacanze varia a seconda della durata e della destinazione. Per un soggiorno di almeno tre o quattro notti, la spesa media si aggira sui 1.130 euro a persona, salendo a 1.600 euro per chi si concede più di otto notti e toccando quasi 1.900 euro per i viaggi fuori dall’Europa. Rispetto all’anno precedente, circa un terzo degli italiani prevede di aumentare il budget per trasporti e alloggio, anche se quasi la metà manterrà una spesa simile al 2024.

L’attenzione ai costi spinge sempre più viaggiatori a valutare soluzioni di pagamento flessibili come il Buy Now Pay Later. Questa modalità, che consente di dilazionare il pagamento, è considerata vantaggiosa dal 26% degli intervistati, con una crescita fino al 43% tra coloro che hanno già prenotato la vacanza. Il BNPL risulta particolarmente apprezzato per spese elevate, come pacchetti all-inclusive o esperienze su misura.

“Il 2025 si prospetta come un anno cruciale per il settore del turismo, già da anni in forte evoluzione", commenta Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing e Financial Partnership di Compass. "Gli italiani pianificano con largo anticipo le proprie vacanze, esplorano nuove mete e cercano un alleato per avere maggiore flessibilità nei pagamenti e permettersi spese più elevate. Per questo, con il Buy Now Pay Later, gli operatori del turismo possono rafforzare la loro offerta multicanale e soddisfare al meglio le esigenze dei viaggiatori. Lo dimostrano anche le testimonianze dei merchant che hanno già scelto HeyLight, la nostra piattaforma internazionale di BNPL, che riportano un aumento delle vendite e un consistente aumento del ticket medio”.