Mediobanca ottiene lo status di BTP Specialist

Mediobanca si aggiudica lo status di BTP Specialist, ampliando la propria offerta verso la clientela istituzionale nello spazio Fixed Income

Mediobanca è stata ufficialmente iscritta nell’Elenco degli Specialisti in Titoli di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal 1° giugno 2024. Questo riconoscimento accredita Mediobanca come Primary Dealer, un traguardo significativo nell'ambito delle sue attività finanziarie. Lo status di BTP Specialist rappresenta una delle iniziative chiave del Piano Strategico 2023-26 "One Brand One Culture", il quale pone un forte accento sul rafforzamento delle attività a basso assorbimento di capitale. Questo è visto come uno dei principali driver di crescita per la divisione Corporate & Investment Banking di Mediobanca.

Con la nuova qualifica, Mediobanca amplia ulteriormente la propria offerta verso la clientela istituzionale nello spazio Fixed Income. Questo passaggio conferma il ruolo di rilievo che le attività di Markets di Mediobanca ricoprono, sia nel panorama italiano che internazionale. L'iscrizione come Specialista in Titoli di Stato sottolinea l'importanza del rafforzamento delle capacità operative della banca nel settore dei titoli di Stato e consolida la sua posizione come interlocutore privilegiato per gli investitori istituzionali.

Questo riconoscimento non solo accresce il prestigio di Mediobanca, ma le consente anche di migliorare il supporto fornito ai propri clienti attraverso un’offerta di servizi più ampia e specializzata. L'obiettivo di Mediobanca è di continuare a crescere nel segmento Fixed Income, fornendo soluzioni avanzate e innovative ai propri clienti, e di consolidare ulteriormente la propria presenza sui mercati finanziari globali.