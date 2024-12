Mediobanca presenta il nuovo programma EMTN: è il primo emittente bancario in Italia

Mediobanca è il primo emittente bancario con un programma EMTN approvato in Italia

Mediobanca ha lanciato oggi il suo programma EMTN (Euro Medium Term Notes) italiano, con una cerimonia "Ring the Bell" presso Palazzo Mezzanotte, a cui hanno preso parte rappresentanti di CONSOB e Borsa Italiana. Dopo aver affiancato A2A come arranger per l'avvio del suo programma EMTN lo scorso 11 dicembre, Mediobanca si distingue come il primo operatore bancario a costituire un programma EMTN approvato dalla CONSOB e ammesso alla quotazione sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni), il principale mercato obbligazionario regolamentato in Italia.

Questa operazione rientra in un'iniziativa più ampia promossa da Borsa Italiana, con il pieno sostegno di CONSOB, a cui Mediobanca ha partecipato attivamente nei gruppi di lavoro istituzionali e di settore, con l'obiettivo di stimolare gli emittenti a orientarsi verso il mercato obbligazionario italiano.

Il programma EMTN di Mediobanca, il primo a essere completamente regolato dalla legge italiana, riflette l'impegno della banca nel rilanciare il mercato obbligazionario nazionale. Le emissioni future, che potranno raggiungere un ammontare complessivo di 12 miliardi di euro, contribuiranno a diversificare le fonti di raccolta per la banca, coinvolgendo sia investitori istituzionali che il mercato retail. I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e centralizzati presso Euronext Securities Milan, il sistema di compensazione nazionale. L'operazione è stata gestita dal team legale interno di Mediobanca, con il supporto delle relative funzioni di business, insieme all'assistenza dello studio legale A&O Shearman.