Mediobanca: ottenuto il massimo rating ESG “AAA” da MSCI per il suo impegno sostenibile

Mediobanca: ottenuto livello massimo del rating ESG da MSCI per i risultati in sostenibilità, clima, inclusione e solida governance

Mediobanca ha raggiunto un importante traguardo nel campo della sostenibilità: l'agenzia internazionale MSCI ha aggiornato il rating ESG della banca, portandolo al livello massimo di “AAA” rispetto alla precedente valutazione di “AA”. L'upgrade premia l'impegno trasversale del gruppo negli ambiti Environment, Social e Governance, riconoscendo i risultati raggiunti e le strategie di lungo periodo messe in atto.

L'analisi di MSCI, una delle principali società globali di rating ESG, ha sottolineato come l'approccio di Mediobanca sia caratterizzato da un impegno “efficace e di lungo periodo” nella riduzione dell'esposizione a settori con un elevato impatto climatico. L'agenzia ha inoltre valorizzato le “iniziative concrete” adottate dal gruppo per favorire l'inclusione finanziaria e ha evidenziato “le pratiche di governance che sembrano ben allineate agli interessi degli investitori”.

“L’upgrade al livello più alto nel rating MSCI è un riconoscimento particolarmente significativo per la strategia di Mediobanca, capace di coniugare crescita e solidità finanziaria con sostenibilità sociale e ambientale. Soltanto il 7% degli istituti bancari valutati da MSCI a livello globale può vantare la tripla A, che nel caso di Mediobanca premia i risultati raggiunti negli ambiti ESG nonostante un contesto sfidante", ha commentato Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca.

“L’aggiornamento del nostro rating", ha concluso Nagel, "nonostante l’incremento della complessità sulle tematiche di sostenibilità nel settore, dimostra l’apprezzamento della comunità finanziaria per gli ambiziosi obiettivi che il Gruppo si è dato con il Piano Strategico al 2026 ‘One Brand One Culture’, facendo leva sull’approccio responsabile al business che è radicato nella nostra identità”.

L'upgrade di MSCI segue un percorso virtuoso per Mediobanca, che ha visto nel dicembre 2022 una precedente revisione al rialzo e ulteriori miglioramenti da altre agenzie di rating ESG. Nel 2024, il gruppo ha pubblicato il primo Piano di Transizione, una roadmap che definisce gli obiettivi per ridurre l'impatto ambientale. Mediobanca continua inoltre la sua partecipazione ai principali programmi promossi dalle Nazioni Unite, come il Global Compact e la Net Zero Banking Alliance, a conferma del proprio impegno verso la decarbonizzazione e la responsabilità sociale.

MSCI ESG Research fornisce analisi e valutazioni su migliaia di società a livello globale, valutando l'impatto delle loro pratiche in ambito ambientale, sociale e di governance. Gli indici ESG di MSCI rappresentano strumenti essenziali per gli investitori istituzionali, consentendo di integrare le considerazioni di sostenibilità nei processi decisionali e nei portafogli di investimento.

Con questo nuovo riconoscimento, Mediobanca consolida ulteriormente il proprio posizionamento come leader nella finanza sostenibile, dimostrando come la crescita economica possa coniugarsi con responsabilità sociale e ambientale.