Milano, Sisal Wincity: riparte la rassegna "FOOD & FUN - lo show è servito"

Sisal Wincity Milano: torna con Magicity al Diaz 7 la rassegna ”FOOD & FUN - lo show è servito"

Martedì 23 aprile, dopo il successo delle passate edizioni, ripartirà al Diaz 7, a due passi da P.zza Duomo a Milano, la rassegna “Food & Fun - lo show è servito”. Una rassegna annuale con un variegato programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flaghips Wincity. Oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, saranno infatti coinvolte anche le città di Roma e Firenze in un caleidoscopio di serate per godere di ottimi momenti di spensieratezza, di aggregazione e piacevole intrattenimento, che non mancheranno di stupire il pubblico.

Il primo appuntamento di martedì 23 aprile al Diaz 7, con cena e spettacolo, sarà dedicato alla magia e vedrà in scena Marco Berry che, grazie anche agli oltre 30 anni di professione nel mondo dello spettacolo e della magia, sarà l’artefice di una performance dove illusionismo e prestidigitazione oltre a sketch irriverenti al cabaret, saranno i veri protagonisti della serata.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno la partecipazione di alcuni musicisti del Blue Note Off (il format originale di Blue Note Milano), eventi dedicati alla comicità, al Karaoke e, naturalmente, salottini sportivi dedicati al mondo del calcio, per non smettere mai di commentare e dibattere uno sport che appassiona da sempre intere generazioni .

Molte saranno le occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e vivere un’esperienza in prima fila, coccolati anche dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni dei punti di vendita Sisal WinCity. Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00 - saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20.00 - per godere di una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di intrattenimento e un’offerta gastronomica di altissimo livello.