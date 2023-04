Mobilità: Mundys guarda al futuro e riparte da Fiumicino

Mobilità: Mundys pronta a ripartire dal Molo B di Fiumicino, ma "la sfida è globale"

Mundys, gruppo nel settore infrastrutturale e servizi di mobilità integrata e sostenibile, nata dal processo evolutivo di Atlantia, si prepara a ripartire dal Molo B di Fiumicino, appena inaugurato e che riaprirà ai passeggeri il 12 aprile. "Con il battesimo del Molo B di Fiumicino ci proiettiamo nel futuro della mobilita' globale", commenta Alessandro Benetton, presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys in un'intervista rilasciata a MoltoEconomia.

"Il nuovo Molo e' la dimostrazione più tangibile di come gli investimenti in infrastrutture favoriscano la crescita della competitività e la nascita di nuova occupazione", spiega Alessandro Benetton a MoltoEconomia. "Come Mundys", prosegue, "siamo davvero orgogliosi di supportare lo sviluppo di uno dei principali hub intercontinentali. Aeroporti di Roma è uno dei gioielli del nostro gruppo. Per il sesto anno consecutivo, Fiumicino è considerato l'aeroporto più apprezzato in Europa dai passeggeri per la qualità dei servizi. È la porta d'Italia e una delle porte d'Europa per i passeggeri internazionali che, dopo il periodo difficile della pandemia, hanno nuovamente iniziato a volare".

Un forte legame che emerge con l'Aeroporto di Fiumicino, è anche legato al suo delineato profilo green, il forte orientamento alla sostenibilità, focus di Mundys: "Fiumicino è uno degli scali piu' sostenibili d'Europa", spiega infatti il vicepresidente Benetton a questo proposito, "con infrastrutture come il Molo A che hanno ricevuto la massima certificazione sulla sostenibilità ambientale. Per questo sono davvero lieto che il prossimo 12 aprile a Fiumicino si inauguri il nuovo Molo B, a seguito della ristrutturazione effettuata da Adr nel corso dell'ultimo anno. I passeggeri avranno così a disposizione un molo completamente rinnovato e una nuova grande piazza di accesso".

"Lo scalo romano", prosegue, "sta diventando sempre più un luogo di innovazione, tramite la presenza dell'Innovation Hub, un acceleratore di impresa con caratteristiche uniche al mondo, che consentono a startup internazionali di testare i loro prodotti e servizi direttamente sul campo".

La filosofia che ispira Mundys, conclude Benetton, è "l'ambizione, che nasce in Italia per competere in tutto il mondo, è quella di gestire e realizzare infrastrutture sostenibili e innovative, migliorando l'attrattività dei territori e semplificando la vita delle persone in movimento".