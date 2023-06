Mortadella Bologna IGP: parte “The Pink Experience”

Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna: al via "The Pink Experience"

È iniziata l’estate e per viverla al meglio, il Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna ha ideato “The Pink Experience”: una serie di eventi e attività per godersi la vita, che consentiranno di visitare alcune località turistiche, correre in una speciale maratona lungo le strade di Milano e ritrovarsi a Roma per festeggiare il compleanno della Regina Rosa. Si è partiti il 23 e 24 giugno a Senigallia con la prima delle 6 tappe dell’RDS Summer Festival che proseguirà fino a settembre nelle spiagge di Sabaudia, Barletta, Messina, Sanremo e Marina di Pietrasanta.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, il Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna ha deciso di rinnovare la partecipazione a questo evento mediatico poiché in grado di garantire alti contatti e sostenere la brand awareness della Mortadella Bologna IGP attraverso, l’attività di comunicazione crossmediale (radio, tv, digital) e una serie di attività di engagement tra le quali una postazione brandizzata per creare occasioni di interazione con il pubblico, photo-opportunity, distribuzione di gadget e la novità di quest’anno: “The Pink Music Experience”. Si tratta di un concorso a premi che mette in palio i biglietti per partecipare a 12 concerti, da fruire nell’esclusivo Sky Box RDS presso il Mediolanum Forum di Assago Milano e presso il Palazzo dello Sport a Roma.

Il 24 settembre l’appuntamento è a Milano, all’Arco della Pace, per partecipare alla “Run for Inclusion”, la manifestazione il cui focus è la parità di diritti, per tutti. La Mortadella Bologna IGP sarà presente nell’area Village per accogliere i partecipanti e, grazie al contributo di uno dei suo chef ambassador, deliziare il palato dei partecipanti con la “ricetta dell’inclusione”. The Pink Experience si concluderà a Roma il 24 ottobre con l’evento del Mortadella Day, presso il Mercato Centrale, con la partecipazione di celebrities e attività di showcooking per celebrare il 362° compleanno della Regina Rosa esaltandone la versatilità in cucina e gustandola in tutta la sua armonia di aromi e gusto unico e leggermente speziato.