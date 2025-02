Multiversity, Forum in Masseria: l’IA per colmare il gap di competenze nel mercato del lavoro

Multiversity, Forum in Masseria: IA e formazione digitale per ridurre il gap di competenze nel mercato del lavoro

La trasformazione del mercato del lavoro in Italia è al centro del dibattito del Forum in Masseria – Winter Edition, l’evento organizzato da Bruno Vespa e Comin & Partners. Tra i temi chiave affrontati, la crescente crisi delle competenze tecniche e il divario tra domanda e offerta di lavoro, due fattori che impattano direttamente sulla produttività e sulla crescita economica del Paese.

Secondo i dati di Unioncamere, il 48% delle assunzioni programmate per il 2024 ha incontrato difficoltà nel reperire i profili professionali richiesti, registrando un incremento rispetto al 45% del 2023. Un fenomeno che evidenzia il disallineamento tra il sistema educativo e le reali esigenze delle imprese, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali e tecnologiche. Il risultato di questo mismatch è una perdita di produttività pari al 2,5% del PIL, con un costo stimato di 44 miliardi di euro.

Fabio Vaccarono, CEO di Multiversity, è intervenuto al forum per analizzare il ruolo dell’intelligenza artificiale come possibile soluzione a questa emergenza formativa e occupazionale. “Gli ultimi dati sull’occupazione evidenziano la crescente necessità di ripensare al futuro del mercato del lavoro in Italia, con un focus particolare sulla crisi delle competenze tecniche e il divario tra domanda e offerta”, ha dichiarato Vaccarono. “La disconnessione tra sistema educativo e mercato del lavoro, soprattutto nelle competenze digitali e tecnologiche, sta frenando la crescita”.

Un dato particolarmente critico riguarda l’adozione dell’intelligenza artificiale nel tessuto produttivo italiano: solo il 5% delle imprese ha integrato l’IA nei propri processi, un livello inferiore rispetto alla media europea. Tuttavia, secondo Vaccarono, l’innovazione tecnologica può essere un alleato fondamentale per colmare il gap di competenze.

“Soluzioni come quelle sviluppate da Multiversity, che impiegano IA generativa per supportare l’apprendimento, rappresentano una risposta concreta alla crescente domanda di competenze digitali”, ha spiegato. “Con il sistema MultiLearn, oggi accessibile a oltre 120.000 studenti, l’IA non solo ottimizza il processo educativo, ma rende l'apprendimento più accessibile e personalizzato”.

Il CEO di Multiversity ha concluso sottolineando come l’intelligenza artificiale non sia solo uno strumento tecnologico, ma una vera e propria leva di trasformazione per la formazione e il lavoro: “Con il giusto approccio, possiamo sfruttare le potenzialità dell’IA per creare un futuro del lavoro più equo, efficiente e umano”.

L’intervento di Vaccarono al Forum in Masseria ha ribadito l’urgenza di un nuovo modello formativo capace di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, in cui l’innovazione e la tecnologia possono giocare un ruolo chiave nel garantire crescita e competitività.