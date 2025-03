Mundys, aggiudicata la concessione della Ruta 5 Temuco-Rio Bueno in Cile

Mundys, ottenuta la concessione per la gestione dell'autostrada Ruta 5 Temuco-Rio Bueno: 182 km della principale arteria del Cile

Il colosso delle infrastrutture Mundys rafforza la sua presenza in America Latina con una nuova conquista strategica in Cile. Attraverso la controllata Grupo Costanera, l'azienda si è aggiudicata la concessione per la gestione dell'autostrada Ruta 5 Temuco-Rio Bueno, un tratto di 182 km della principale arteria del Paese. Il contratto, ottenuto grazie alla proposta più competitiva nella gara indetta dal Ministero delle Opere Pubbliche del Cile (MOP), avrà una durata massima di 43 anni e prevede investimenti per oltre 700 milioni di euro nei prossimi sette anni.

La Ruta 5 Temuco-Rio Bueno rappresenta una delle principali infrastrutture viarie del Cile, collegando le regioni di La Araucanía, Los Ríos e Los Lagos e servendo aree chiave per l'economia locale, tra cui pesca, agricoltura e allevamento. Inoltre, l'autostrada sostiene il turismo nel sud del Paese, una delle destinazioni più rinomate per i visitatori nazionali e internazionali.

Con questa acquisizione, la rete autostradale di Mundys in Cile supera i 1.100 km, consolidando la posizione del gruppo come uno dei più grandi operatori di infrastrutture nel Paese. Questo nuovo progetto segue di pochi mesi l’aggiudicazione della concessione dell’autostrada Santiago-Los Vilos (tramite il veicolo ViasChile, controllato da Abertis), confermando la strategia di espansione e diversificazione geografica del gruppo.

La gestione del nuovo tratto autostradale inizierà nell’aprile del 2026 e prevede importanti interventi di ammodernamento. Mundys ha annunciato un piano di investimenti da 700 milioni di euro, destinato a potenziare la capacità dell’infrastruttura, migliorare la sicurezza stradale e implementare tecnologie avanzate per la gestione del traffico.

“Questa operazione arriva a pochi giorni dall'acquisizione della quota di maggioranza dell’autostrada A63 in Francia, attraverso la nostra asset company Abertis. Ci conferma che Mundys sta perseguendo con successo la sua strategia di espansione globale nelle reti infrastrutturali", ha dichiarato Elisabetta De Bernardi, Chief Asset Management Officer di Mundys. "Siamo onorati di rafforzare la nostra presenza in Cile, un Paese strategico per noi grazie alla solidità del suo sistema istituzionale e regolatorio. Continueremo a sviluppare il sistema infrastrutturale locale per garantire servizi sempre più efficienti alla comunità cilena".

Anche Diego Savino, Amministratore Delegato di Grupo Costanera, ha sottolineato l'importanza del progetto: "Per noi questa nuova concessione rappresenta non solo una sfida, ma anche un’opportunità per contribuire allo sviluppo del Cile con il nostro know-how nella gestione di infrastrutture strategiche".

Mundys è un gruppo leader mondiale nel settore delle infrastrutture, con concessioni autostradali in 11 Paesi e 5 aeroporti tra Italia e Francia, oltre a fornire soluzioni di mobilità in oltre 600 città. In Cile, il gruppo opera attraverso Grupo Costanera e ViasChile (Abertis), gestendo la più ampia rete di autostrade a pedaggio del Paese. Con questa nuova acquisizione, Mundys rafforza la sua posizione tra i principali player del settore, dimostrando una strategia vincente di espansione e innovazione nel mercato globale delle infrastrutture.