Mundys, Edizione e 21 Invest potenziano 2100 Ventures

Mundys, Edizione e 21 Invest rafforzano 2100 Ventures per promuovere innovazione e startup in Europa

Alessandro Benetton, presidente di Edizione e Vice Presidente di Mundys, ha annunciato un rafforzamento strategico di 2100 Ventures, il venture capital europeo che punta su startup in fase iniziale nei settori dell’intelligenza artificiale, fintech e ClimateTech. Con sedi a Milano e Londra, 2100 Ventures ha già investito in oltre 25 aziende, molte delle quali guidate da fondatori italiani. Durante una lezione all'Oxford Italian Society, Benetton ha sottolineato come questo progetto, che collega il mercato italiano con quello internazionale, rappresenti un'opportunità per rafforzare il legame tra il talento imprenditoriale europeo e globale.

La strategia di investimento si fonda sulla contaminazione virtuosa tra la velocità e l’agilità delle startup e la disciplina di investitori a lungo termine come Edizione e 21 Invest. "Vogliamo promuovere i migliori talenti nel mondo, sostenendo business che trasformano radicalmente il nostro modo di vivere e lavorare", ha dichiarato Benetton, evidenziando come il portafoglio di 2100 Ventures includa startup che lavorano sulla digitalizzazione dei settori tradizionali e sulla transizione verso un’economia sostenibile.

Le startup in portafoglio, che operano in ben 8 paesi europei, spaziano dai servizi alla persona alla gestione dei dati e all’innovazione industriale. Esempi significativi includono Desia, una piattaforma che utilizza l'AI per semplificare le analisi finanziarie, e Cubbit, che offre soluzioni cloud distribuite per ridurre l’impatto ambientale. Altre realtà come Autone nel settore retail e Juniper, che propone soluzioni assicurative inclusive, mostrano come 2100 Ventures stia scommettendo su progetti ad alto potenziale di cambiamento.

L'alleanza con 21 Invest segna un ulteriore passo nella strategia di Edizione per sperimentare nuove forme di business e stimolare la crescita di startup in grado di sfidare i tradizionali paradigmi di mercato. 2100 Ventures continuerà a concentrarsi sulla ricerca di soluzioni innovative e sulla creazione di imprese di successo, alimentando una continua contaminazione tra il mercato dell’innovazione italiano e le opportunità globali.

Con oltre 25 investimenti in due anni, 2100 Ventures sta rapidamente emergendo come un ponte fondamentale tra l’ecosistema venture capital italiano e quello europeo, con un focus sul miglioramento delle probabilità di successo delle startup che forma e finanzia. L’ambizione del progetto è quella di consolidare l’Italia come un hub chiave per l’innovazione europea, contribuendo al progresso in settori strategici come tecnologia e sostenibilità.