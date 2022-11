Museo del Risparmio, con MOIGE per valorizzare i giovani

Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, con MOIGE al via ciclo di incontri per guidare i genitori alla scoperta del capitale umano dei giovani

Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il MOIGE (Movimento Italiano Genitori ONLUS), ha organizzato un nuovo ciclo di incontri che partirà dal 17 novembre. L’ambito scelto per l’edizione 2022 è il capitale umano nelle nuove generazioni, per riflettere con genitori e adulti su come un potenziale in fieri possa diventare un patrimonio espresso al meglio. L'iniziativa parte dal chiedersi chi sono i giovani di oggi e quali sono le aspettative che nutrono per la loro vita lavorativa futura. L’adolescenza, infatti, non è solo una fase di transizione tra l’infanzia e l’età adulta: è l’età in cui ragazze e ragazzi compiono molte delle scelte che definiranno il loro futuro, con tutte le responsabilità e rischi connessi.

Gli appuntamenti che verranno realizzati nell’ambito del ciclo di incontri hanno un chiaro intento educativo, data l'evidente esigenza da parte dei genitori e degli adulti di comprendere le nuove dinamiche e immedesimarsi nelle aspettative dei figli o dei propri studenti, per saper indirizzare e supportare al meglio i ragazzi. Il programma prevede cinque appuntamenti online alle 18:00 anche nel 2023, nei quali si cercherà di capire bisogni e talenti degli adolescenti, oltre che il percorso formativo utile a farli crescere consapevoli e preparati a realizzarsi.

Giovanna Paladino, Direttore e curatore del Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “La famiglia rimane un luogo importante di dialogo e le nostre indagini segnalano che la stretta convivenza, dovuta anche alla pandemia, ha riattivato la comunicazione intragenerazionale. I padri e soprattutto le madri sono punti di riferimento anche quando si parla di denaro e di autonomia. Questo significa che è sempre più importante coinvolgere le famiglie attraverso attività di formazione dedicate sia ad acquisire competenze specifiche sia all’ascolto dei ragazzi adolescenti, che più di altri hanno bisogno di non essere giudicati costantemente. Questi incontri hanno l’obiettivo di affrontare con gli adulti tematiche fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni e siamo felici che al nostro fianco ci sia nuovamente il MOIGE”.

“Avvicinare i minori ad un uso più consapevole della rete è da tempo tra i principali obiettivi del MOIGE. Oggi anche il denaro diventa sempre più virtuale, e i nostri figli hanno diritto ad un’adeguata educazione finanziaria, che li renda dei cittadini digitali responsabili, garantendo loro una maggior sicurezza, soprattutto dalle insidie nascoste nei social network. Un simile percorso educativo non può, però, prescindere dal lavoro sinergico tra genitori, istituzioni e operatori, per la tutela dei nostri figli. In questa importante sfida noi come MOIGE ci siamo”, ha affermato Antonio Affinita, Direttore generale del MOIGE.

Imparare ad essere autonomi fin da ragazzi significa, poi, essere più sereni da adulti. Un dato che conferma l'esigenza di apprendere le nozioni del risparmio da giovani. Per molti, gli strumenti migliori per insegnare a gestire il proprio denaro sono la paghetta o la cosiddetta simulazione: dare ai piccoli del denaro in cambio di attività domestiche. Questi elementi sono condivisi dal Museo del Risparmio, che fin dalla sua apertura nel 2012 ha scelto l’edutainment, l’intrattenimento educativo che si basa sulla tecnologia e l’interattività per stimolare la partecipazione attiva dei visitatori e aumentare la loro familiarità con i concetti alla base della gestione consapevole del denaro, imparando a pianificare a lungo termine.