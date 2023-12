Natale Solidale: le iniziative dei supermercati dedicate ai bisognosi

Natale Solidale, da Esselunga a Carrefour: ecco le principali iniziative dei supermercati a sostegno dei bisognosi

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, sono molti i supermercati che, consapevoli della propria responsabilità sociale nei confronti della popolazione, si impegnano in iniziative solidali per offrire supporto alle persone bisognose. In un periodo in cui la solidarietà raggiunge il suo apice, catene di distribuzione alimentare conosciute in tutta Italia stanno promuovendo iniziative significative per aiutare chi ne ha più bisogno, come i senzatetto e tutti coloro che faticano ad accedere a pasti caldi.

Fondazione Carrefour: sostegno a progetti sociali

Da oltre vent'anni, la Fondazione Carrefour si impegna nel supportare progetti finalizzati alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale. Durante l'anno, la Fondazione collabora stabilmente con Banco Alimentare per la raccolta di beni alimentari di prima necessità, che possono aiutare le famiglie in difficoltà di tutta Italia. Allo stesso tempo, finanzia iniziative come il "Social Tables Made in Cloister" a Napoli; un refettorio che offre cibo e supporto alla comunità locale.

Raccolta solidale di giocattoli e vestiti usati alla Coop

Il supermercato Coop nel quartiere della Serpentara ha organizzato una raccolta solidale dal 1 al 20 dicembre 2023. Durante questo periodo, i clienti possono donare vestiti per bambini e giocattoli usati, destinati a case famiglie e organizzazioni non profit nel territorio del terzo municipio. Questa iniziativa contribuisce a rendere il Natale più felice per i bambini meno fortunati.

Esselunga: sostenibilità e solidarietà

Oltre a fornire donazioni dirette al Banco Alimentare, Esselunga si impegna con costanza e determinazione in progetti a favore della salute, della cultura e della solidarietà. Attraverso il programma "Amici di scuola", ha distribuito oltre 80 milioni di euro in materiale didattico a scuole italiane dal 2015. Inoltre, Esselunga contribuisce alla ricerca scientifica e sostiene progetti di solidarietà come la Banca del latte umano donato.

Progetto Arca: cena di Natale per senzatetto

Il 17 dicembre, Progetto Arca organizzerà una Cena di Natale presso la Casa del Volontariato, coinvolgendo 100 persone senzatetto. I volontari serviranno un menu tradizionale e regaleranno zainetti contenenti sciarpe, guanti, calze, scaldamani e dolci. La serata sarà allietata dalla musica delle arpiste Mara Galassi e Flora Papadopoulos.

Emporio della Solidarietà: Caritas Parrocchiale a Napoli

La Caritas parrocchiale di Napoli ha ideato un progetto innovativo chiamato "Emporio della Solidarietà". Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie in difficoltà fornendo loro un modo dignitoso per ottenere beni di prima necessità. Gli utenti ricevono "crediti mensili" da utilizzare in un vero e proprio "emporio" dove possono scegliere autonomamente i prodotti per il loro sostentamento. L'iniziativa non solo aiuta concretamente le famiglie, ma promuove anche la cultura della solidarietà e della legalità in un quartiere difficile di Napoli.