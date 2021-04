Nespresso e FAI, insieme per la valorizzazione del patrimonio culturale

Nespresso per l’Italia. Il riciclo delle capsule di caffè come occasione per visitare i luoghi del FAI

Trasformare le capsule esauste di caffè in biglietti per siti culturali. È l’idea di Nespresso, leader nel mercato del caffè porzionato, per favorire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico e paesaggistico in questa primavera così difficile per il Paese.

Nasce così Nespresso per l’Italia, un progetto che vede la luce grazie alla rinnovata collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, per sostenere i luoghi della cultura e favorire il rilancio del turismo e delle attività culturali.

In un necessario e purtroppo lento percorso per la ripartenza dei consumi culturali, Nespresso si trova per il secondo anno consecutivo accanto al FAI per incentivare la scoperta delle bellezze artistiche e naturali italiane, proponendo uno scambio intelligente fra capsule esauste pronte per il riciclo e biglietti di ingresso per un bene del FAI. Dal 6 aprile al 6 maggio le capsule Nespresso potranno essere portate nell’area recycling di 60 punti vendita, ottenendo in cambio un coupon per un biglietto omaggio a fronte di un altro biglietto acquistato, validi entro la fine dell’anno.

“Nespresso si impegna da sempre a tutelare l’ambiente e il territorio, in particolare nel nostro Paese sosteniamo e portiamo avanti iniziative volte a creare valore anche attraverso piccoli gesti che possono fare la differenza e permettere di raggiungere risultati straordinari”, ha dichiarato Stefano Goglio, Direttore Generale di Nespresso Italiana. “Ne è un concreto esempio il nostro programma ‘Da Chicco a Chicco’, che da dieci anni ormai ci permette di lavorare per dare una seconda vita alle capsule esauste e di sensibilizzare i nostri consumatori sull’importanza del riciclo delle capsule usate. Grazie alla collaborazione con il FAI, proprio il riciclo delle capsule Nespresso diventa anche un’opportunità per scoprire e visitare alcune delle più belle destinazioni artistiche e naturali che abbiamo in Italia e che in questo momento più che mai hanno bisogno di essere sostenute”.

Un progetto che abbraccia l’Italia nella sua interezza: dall’Abbazia di San Fruttuoso di Camogli, al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento, passando per il Parco Villa Gregoriana di Tivoli, le dimore storiche, i giardini e i parchi del FAI potranno svelare le loro bellezze e accogliere i visitatori fino alla fine dell’anno, in base alle disposizioni governative vigenti dettate dall’emergenza sanitaria. Dopo gli oltre 18.000 ingressi distribuiti nel 2020, il progetto di Nespresso punta quest’anno a donare oltre 30.000 biglietti e a promuovere il messaggio che in ogni capsula usata c’è l’inizio di una nuova storia.