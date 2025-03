Nexi confermata leader nei pagamenti mobile: +61% nel 2024

Nexi, in crescita i pagamenti digitali: + 36% di carte virtualizzate e +68% di transazioni effettuate tramite mobile

Il settore dei pagamenti digitali in Italia continua la sua espansione, con Nexi che si conferma leader nella diffusione delle transazioni tramite dispositivi mobili. La PayTech ha registrato nel 2024 un incremento del 61% dello speso effettuato tramite smartphone e smartwatch, consolidando il proprio ruolo di traino per il comparto.

Secondo i dati dell'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2024 i pagamenti mobile nel nostro Paese hanno raggiunto un valore complessivo di 56,7 miliardi di euro, con un incremento del 53% rispetto all'anno precedente. In questo scenario, Nexi ha contribuito in modo significativo, supportando la crescente adozione di soluzioni digitali per i pagamenti nei negozi fisici e online.

Uno degli aspetti più rilevanti della crescita del settore è la preferenza degli italiani per la virtualizzazione delle carte di pagamento su smartphone e dispositivi indossabili. Il volume di transazioni tramite queste soluzioni ha toccato quota 44,7 miliardi di euro, pari al 94% del totale transato mobile in negozio, in aumento rispetto al 92% del 2023 e all'89% del 2022.

A conferma di questa tendenza, Nexi ha registrato un aumento del 36% nel numero di carte virtualizzate su wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Parallelamente, il numero di transazioni effettuate tramite dispositivi mobili è aumentato del 68% nel 2024, segno di una maggiore diffusione e utilizzo di queste tecnologie da parte dei consumatori.

“Questi dati confermano che la nostra infrastruttura tecnologica è fondamentale per la crescita dei digital payments in Italia e testimoniano il nostro ruolo chiave per l’evoluzione di questo settore, sempre più strategico per supportare la digitalizzazione del sistema Paese”, commenta Marco Ferrero, chief regional officer di Nexi Italy, “Anche per l’anno in corso stiamo prevedendo importanti investimenti in tecnologie e competenze, nell’ordine dei 400 milioni di euro a livello di Gruppo, così da garantire un’ulteriore crescita dei pagamenti digitali anche in Italia, in particolare di quelli più innovativi, in piena continuità con gli incrementi registrati nel 2024 e negli anni precedenti nel nostro Paese”.

I numeri del 2024 confermano un trend positivo che Nexi ha già registrato nei due anni precedenti, con una crescita costante nei volumi di spesa, nelle transazioni gestite e nel numero di carte virtualizzate. La società si posiziona quindi come protagonista nell’evoluzione dei pagamenti digitali, contribuendo alla trasformazione del sistema economico italiano verso una realtà sempre più cashless.