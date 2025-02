Nexi: presentati i risultati al 31 dicembre 2024, ricavi a 3,5 milioni di euro

Nexi: annunciati i risultati al 31 dicembre 2024, ricavi pari a 3,5 milioni di euro con un aumento del 5,1% rispetto al 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, evidenziando un anno di crescita costante e una robusta generazione di cassa. La società ha anche ottenuto lo status di Investment Grade da Fitch Ratings, un traguardo significativo per il gruppo.

I ricavi hanno raggiunto i €3.514 milioni, registrando un aumento del 5,1% rispetto al 2023. L'EBITDA è stato pari a €1.863 milioni, con una crescita del 7,1% e un miglioramento dell'EBITDA margin di 101 punti base. La posizione finanziaria netta rispetto all'EBITDA è stata ridotta a 2,7x (2,4x pre share buy-back), ottenendo così lo status di Investment Grade da Fitch Ratings. L'excess cash generation ha toccato i €717 milioni, con un incremento del 19%. Per il 2025, Nexi propone un ritorno di capitale agli azionisti pari a €600 milioni (+20% a/a), suddiviso in €300 milioni di dividendi (€0,25 per azione, con crescita prevista nel tempo) e €300 milioni destinati al riacquisto di azioni proprie.

Nel settore Merchant Solutions, i ricavi hanno raggiunto €1.996 milioni (+6,3%). Le transazioni gestite sono state 19.861 milioni (+7,4%), per un valore complessivo di €851,4 miliardi (+3,2%). La crescita è stata trainata dall'espansione dell'e-commerce e dall'incremento dei servizi a valore aggiunto. Inoltre, Nexi ha avviato una partnership strategica con Klarna per soluzioni buy-now-pay-later e ha siglato un accordo con EPI/Wero per i pagamenti alternativi in Germania.

Nel segmento Issuing Solutions, i ricavi sono stati pari a €1.129 milioni (+4,2%). Il numero di transazioni gestite è stato di 20.883 milioni (+8,3%), per un valore totale di €915,5 miliardi (+4,8%). Si è registrata una forte crescita nei pagamenti con International Debit e un incremento nei servizi di up-selling e cross-selling. Nel comparto Digital Banking Solutions, i ricavi hanno raggiunto i €389 milioni (+1,6%). Il settore ha beneficiato della crescita dei pagamenti account-to-account e dell'adozione della piattaforma Payments Hub PaaS.

I costi totali si sono attestati a €1.651 milioni (+2,9%), grazie a misure di efficienza che hanno permesso di contenere la crescita delle spese. Il Capex è stato ridotto a €443 milioni (-10,7%), pari al 13% dei ricavi, grazie al completamento dei progetti di trasformazione. I costi di trasformazione e integrazione sono scesi a €93 milioni (-20%), evidenziando una continua riduzione delle spese non ricorrenti. L'EPS normalizzato ha raggiunto €0,59 per azione, segnando un incremento dell'11%.

Il debito netto ammonta a €4.971 milioni, con una scadenza media del debito di 2,4 anni e un costo cash medio stabile al 2,7%. Nexi ha ottenuto commitments per oltre €3 miliardi da un pool di banche per estendere le scadenze al 2030. Nel 2024, il riacquisto di azioni proprie è stato pari a €500 milioni, con la cancellazione di 82.947.413 azioni. La società ha inoltre perseguito una strategia di M&A selettivo, con acquisizioni mirate come il merchant book di Sparkasse e di Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Sul fronte dei disinvestimenti, Nexi ha ceduto il business eID nei Paesi Nordici e la divisione Capital Markets.

Nexi prevede di continuare la crescita, aumentando i margini e la generazione di cassa, mantenendo al contempo lo status di Investment Grade. La società intende redistribuire la maggior parte della cassa in eccesso agli azionisti e mantenere un approccio selettivo per future operazioni di M&A. Per il 2025, il ritorno totale di capitale agli azionisti sarà di €600 milioni (+20%), pari a un rendimento implicito del 10% sul valore attuale dell'azione.