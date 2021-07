Nexi, ricavi a € 280,9 mln (+22,6%). Forte recupero dei volumi di transazione

Nexi: recupero dei volumi di transazione, livelli di crescita superiori al periodo di pre-Covid per le Carte Italiane

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato i risultati finanziari consolidati al 30 giugno 2021. Il secondo trimestre del 2021, in seguito al progressivo venir meno delle restrizioni imposte a livello nazionale a partire da metà Aprile, è stato caratterizzato da un forte recupero dei volumi di transazione, il cui valore (acquiring + issuing) è stato pari a € 116 miliardi, +31% vs 2trim20 e -2% vs 2trim19. Durante il secondo trimestre in particolare, le Carte Italiane hanno mostrato livelli di crescita superiori al periodo di pre-Covid mentre le carte estere, seppur ancora in sofferenza, stanno mostrando segnali di un rapido recupero. Inoltre, i consumi di base hanno confermato una forte performance con una crescita a doppia cifra (+32% vs 2trim19 e +18% vs 2trim20), quelli discrezionali hanno proseguito nel trend di recupero ed, infine, i consumi ad alto impatto hanno mostrato una forte accelerazione nella ripresa (in particolare per ristoranti e bar).

L’e-commerce ha confermato in questo primo semestre la forte crescita in termini di valore delle transazioni gestite, pari a +54% vs 1sem19 e +15% vs 1sem20, al netto dei settori di consumi ad alto impatto (come ad esempio turismo e ristoranti). A partire dalla metà di Luglio, i volumi acquiring stanno registrando una crescita a doppia cifra vs il 2019, con tutte le macrocategorie in crescita rispetto al 2019. I consumi di base hanno confermato una crescita a doppia cifra (+31% vs 2019), i consumi discrezionali hanno continuato il trend di forte recupero (+8% vs 2019) e i consumi ad alto impatto hanno registrato una significativa ripresa (+4% vs 2019). Inoltre, le Carte italiane (+26% rispetto al 2019) hanno registrato una crescita in tutti i settori. I trend sopra descritti confermano ulteriormente i segnali di accelerazione dei pagamenti digitali nel Paese così come evidenziato già dallo scorso anno e ora chiaramente visibili in molti settori.

“I primi sei mesi del 2021 sono stati caratterizzati da un’importante accelerazione della crescita dei volumi e della performance economico-finanziaria rispetto al 2020, specialmente durante l’intero secondo trimestre, oltre che da continui progressi nella creazione della PayTech italiana leader in Europa” commenta Paolo Bertoluzzo, CEO del Gruppo Nexi. “Tale accelerazione in tutti i settori merceologici testimonia allo stesso tempo una ripresa dei consumi, che ci auguriamo sia un segnale di una ripartenza economica per tutto il nostro Paese, ed un importante shift dai contanti ai pagamenti digitali. In particolare, mentre continua una crescita accelerata nei consumi di beni e servizi di base, osserviamo anche un forte recupero in corso nel mondo della ristorazione, dei viaggi e del turismo. In questo semestre, inoltre, abbiamo proseguito con determinazione il percorso per la creazione della PayTech leader in Europa: dopo la fusione con Nets, avvenuta il primo luglio, prevediamo il closing di SIA nei prossimi mesi, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dalle Autorità competenti. Nexi, forte delle proprie radici italiane, acquisirà dunque una dimensione europea che consentirà di giocare un ruolo da protagonista in un settore digitale altamente competitivo e strategico per l’Italia e per l’Europa”.

Nel primo semestre del 2021, il Gruppo Nexi ha registrato una solida performance, con Ricavi pari a € 539,5 milioni, in crescita del 12,9% vs 1sem20 e del 6,1% vs 1sem19. L’EBITDA è stato pari a € 298,2 milioni, in aumento del 13,9% vs 1sem20 e del 9,9% vs 1sem19, e l’EBITDA Margin è stato pari al 55%, in linea con il livello registrato nello stesso periodo dello scorso anno nonostante il piano straordinario di contenimento costi implementato nel 2020 a seguito della pandemia.

Nel secondo trimestre i Ricavi sono pari a € 280,9 milioni, in crescita del 22,6% vs 2trim20 (+6,7% vs 2trim19) e l’EBITDA è pari a € 158,3 milioni, in aumento del 26,9% vs 2trim20 (+10,6% vs 2trim19). L’EBITDA Margin è stato pari al 56%, +2 p.p. rispetto al livello del 2trim20 e 2trim19.

Risultati economici aggregati – Nexi+Nets

Su base aggregata, il nuovo Gruppo costituito dalla fusione di Nets in Nexi ha riportato una solida performance nel corso del 1sem21. In particolare, i ricavi aggregati si sono attestati a € 1.039,5 milioni, +9,3% a/a, e l’EBITDA è stato pari a € 446,1 milioni, +10,8% a/a. L’attuale nuovo Gruppo Nexi è caratterizzato da una forte diversificazione dei ricavi, sia in termini di business che di geografie, con esposizione verso mercati Europei strutturalmente attraenti e in forte crescita (ad esempio l’Italia, DACH Region e la Polonia).